فريق التحرير by فريق التحرير

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دبي.. بنتهاوس فاخر بقيمة 600 مليون درهم يُطرح للبيع في نخلة جميرا

يشغل البنتهاوس المستويات العلوية الثلاثة وسطح فندق “رافلز النخلة دبي ريزيدنسيز” في نخلة جميرا، ويمتد على مساحة 700,707 قدم مربع.

فريق التحرير by فريق التحرير
بنتهاوس

طرحت مجموعة “إميرالد بالاس جروب” المالكة لفندق “رافلز النخلة دبي ريزدنسيز” بنتهاوس فاخر بقيمة 600 مليون درهم، وهو أكبر بنتهاوس من نوعه في دبي.

ويشغل المستويات العلوية الثلاثة وسطح فندق “رافلز النخلة دبي ريزيدنسيز” في نخلة جميرا، ويمتد على مساحة 700,707 قدم مربع.

أكبر بنتهاوس في دبي

ويضم ثماني غرف، وطاولة طعام تتسع لـ 20 شخصا، وصالة طعام ضخمة مع مطبخ مصمم وفق طراز تيبانياكي الياباني العريق، ومنطقة جلوس واسعة مع إطلالات خلابة على الخليج العربي وأفق مدينة دبي.

بنتهاوس

كما يضم العديد من المرافق الراقية، مثل صالة ألعاب رياضية حديثة، ومنتجع صحي، ومنطقة للاسترخاء والتعافي تضم غرفة منخفضة الحرارة، وملعب غولف مصغر، وصالة سينما داخلية وخارجية، وملعب كرة سلة، وصالة سيجار، ومواقف تتسع لعشر سيارات.

وتعتزم الشركة التسليم خلال 15 شهراً من تاريخ الحجز.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...