“دبي البرازيل” رهان على مستقبل لا يعرف إلا الإزدهار

أغلى العقارات في البرازيل ليست على شواطئ ريو دي جانيرو أو في الأبراج السكنية الفاخرة في ساو باولو، بل تقع في مدينة بالنيريو كامبوريو الصغيرة، التي يطلق عليها اسم “دبي البرازيل”، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ“.

وقد تحولت المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة، على مدى نصف القرن الماضي من قرية صغيرة لصيد الأسماك إلى تجربة لما يحدث عندما يُطلق العنان للمطورين من القطاع الخاص.

وتحتضن المدينة سبعة من أطول 10 مبان في البرازيل، بما في ذلك أعلى برج سكني في أمريكا اللاتينية. ومن بين المشترين نجم كرة القدم البرازيلي نيمار وعائلات من أصحاب المليارات جنوا ثرواتهم من خلال الصناعة والزراعة.

والنتيجة مدينة أصبحت وجهة العطلات المفضلة للكثيرين بسبب مناظرها البانورامية الخلابة وشوارعها الآمنة وازدهارها النسبي في بلد يعاني من الجريمة والفقر. وهي، في الوقت نفسه، غير مستعدة لمواجهة النمو الجامح الذي أدى إلى تلوث مياه البحر، واختناق البنية التحتية، وخروج الأسعار عن متناول الطبقة المتوسطة.

بالنسبة للعديد من السكان المحليين الذين يحصدون فوائد الطفرة، أصبحت شعارات مثل “O Brasil que deu certo” (البرازيل التي نجحت) شائعة، إلى جانب “O ceu e o Limite” (السماء هي الحد).

وبالنسبة للآخرين، فإن المقارنات مع دبي أو سنغافورة أو ميامي مثيرة للضحك. لا يوجد فندق خمس نجوم. هناك القليل من المساكن ذات الأسعار المعقولة أو وسائل النقل العام المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الشقق الباهظة الثمن – المستخدمة كعقارات استثمارية أو منازل ثانية – تظل فارغة.

تعيش فيرونيكا ألفيس تيكسيرا، بائعة ملابس الشاطئ البالغة من العمر 57 عاماً، في بالنيريو كامبوريو منذ 40 عاماً وتقوم ببيع الملابس على الرمال منذ 26 عاماً. لم تنتقل من المكان الذي اشترته لأول مرة لأنها لا تستطيع تحمل أي شيء آخر.

قالت تيكسيرا: “يقول الناس: قيل لي إن البرازيل بها أحياء فقيرة، فوصلت ورأيت هذا. أما أنا فأقول: بالنيريو لا تعبر عن واقع البرازيل”.

ولا توجد شركة مسؤولة عن النمو الرأسي للمدينة أكثر من شركة “إف جي إمبريديمنتوس” FG Empreendimentos. وتتواجد الشركة العقارية المملوكة للعائلة في كل مكان، بدءاً من الإعلانات في المطار وحتى اللوحات الإعلانية في المساحات الفارغة ومكاتب المبيعات المنتشرة في جميع أنحاء المدينة. ثم، بالطبع، هناك ما يقرب من 60 برجاً قامت “إف جي” ببنائها والتي تتوهج عليها الأحرف الأولى من اسم الشركة باللون الأخضر في الليل.

وتمتلك “إف جي” ما يقرب من 50% من السوق، وتقوم بالبناء هناك منذ التسعينيات. أسسها فرانسيسكو غراسيولا، وهو رجل أعمال محلي من أصول متواضعة في مدينة جاسبار القريبة، ويديرها الآن ابنه جان غراسيولا الذي يبلغ من العمر 44 عاماً.

سافر جان غراسيولا مع والده حول العالم، من دبي إلى سنغافورة وهونغ كونغ ومدينة بنما ومدينة نيويورك للتعرف على ناطحات السحاب. لقد قاموا ببناء البرج الواحد، وهو الأطول في البرازيل، ويخططون الآن لبناء برج مكون من 110 طوابق، وسيتبعه قريباً مبنى مكون من 150 طابقاً والذي سيكون أطول مشروع سكني في العالم.

وقال غراسيولا الإبن في مقابلة أجريت معه في مكتبه بينما كان يتنقل بين المشاريع التي يعتزم إطلاقها: “لقد ضاعفنا مبيعاتنا ثلاث مرات منذ عام 2019. لقد تغيرت صورة المشترين. في السابق، كانت الأسرة تشتري شقة للعائلة بكاملها. والآن تشتري العائلة شقة لكل فرد من أفرادها”.

تمتلك بالنيريو كامبوريو أغلى العقارات من حيث متوسط المتر المربع في البرازيل بسعر يبلغ 12624 ريالاً برازيلياً (2580 دولاراً أمريكياً)، وفقاً لموقع FipeZAP، الذي يتتبع الأسعار. وأدى تفشي الوباء إلى تسريع الزخم في السوق، وارتفعت القيم بنسبة 11% في العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، شهدت بعض العقارات المطلة على الشاطئ ارتفاعاً في الأسعار بنسبة تزيد عن 30% بعد توسيع شاطئ البحر. وقد كان القطاع الخاص، وليس الحكومة المحلية، هو الذي قام بتمويل هذا المشروع – وهي علامة على النفوذ الذي يمارسه المطورون.