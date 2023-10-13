فريق التحرير by فريق التحرير

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دبي: إطلاق فلل ياسمينة في مجمع “إكسبو فالي”

يشمل مشروع فلل ياسمينة عدداً محدوداً من الفلل شبه المنفصلة مكونة من أربع وخمس غرف نوم بأسعار تبدأ من 6.1 مليون درهم بمساحة متوسطة تبلغ حوالي 4000 قدم مربع

فريق التحرير by فريق التحرير
فلل ياسمينة

كشف المطور الرئيسي لمدينة إكسبو دبي النقاب عن مرحلة جديدة من الوحدات السكنية في مشروع مجمع إكسبو فالي تحمل اسم “فلل ياسمينة”.

وتأتي هذه الخطوة بناءً على النجاح الذي حققه مشروع شمسة تاون هاوس، والذي تم الإعلان عن المرحلة الثانية منه الشهر الماضي بعد بيع المرحلة الأولى بالكامل.

فلل ياسمينة

يشمل مشروع فلل ياسمينة عدداً محدوداً من الفلل شبه المنفصلة مكونة من أربع وخمس غرف نوم بأسعار تبدأ من 6.1 مليون درهم بمساحة متوسطة تبلغ حوالي 4000 قدم مربع، وصممت فلل ياسمينة الأنيقة بعناية لتشمل ثلاثة طوابق وشرفة واسعة. 

فلل ياسمينة

يقدم إكسبو فالي مزيجًا من الطبيعة والحياة العصرية، حيث تتلاشى الحدود بين المساحات الداخلية والخارجية ويتمتع أصحاب المنازل بهدوء الطبيعة وراحة البال ضمن مساكن معاصرة وأنيقة في مكان متناغم.

فلل ياسمينة

أسعار ومساحة فلل ياسمينة

  • تبلغ أسعار الفلل بدءًا من 6.1 مليون درهم.
  • تتميز الفلل بتصميمها الأنيق وإطلالاتها الخلابة.
  • يوفر إكسبو فالي مزيجًا من الطبيعة والحياة العصرية.
  • تبلغ المساحة متوسطة للفيلا حوالي 4000 قدم مربع.
  • هو أول مشروع في دولة الإمارات العربية المتحدة يضم 60 في المائة من المساحات الخضراء داخل المجتمع.
فلل ياسمينة

وسيتمتع سكان إكسبو فالي بإمكانية الوصول المباشر إلى المحمية الطبيعية والبحيرة والوادي، حيث ستصبح مشاهد وأصوات الحياة البرية الهادئة جزءًا من الحياة اليومية. 

فلل ياسمينة
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...