دبي، إطلاق تحالف عقاري باستثمارات تبلغ 600 مليون دولار

تم أمس في إسطنبول إطلاق تحالف باسم أر إم إس كابيتال انفستمنت RMS Capital Investment باستثمار مشترك بقيمة 600 مليون دولار في مشاريع في دبي وإسطنبول وباكو على مدى العامين المقبلين من قبل كل من أقامت شركة ريبورتاج العقارية الإماراتية وشركة ميسا القابضة التركية ومجموعة صباح الاستثمارية، الشركة العقارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا وأذربيجان. يجمع هذا التحالف الاستراتيجي بين ثلاثة من قادة القطاع العقاري، ويجمعون خبراتهم لتقديم مشاريع عقارية مبتكرة ومستدامة.

وتهدف الشركة الجديدة إلى أن تصبح لاعباً قوياً في السوق العالمية من خلال تطوير مشاريع كبيرة عالمياً في أسرع وقت ممكن.

وتمتلك ريبورتاج العقارية حصة بنسبة 34%، من الشركة الوليدة مقابل 33% لشركة “ميسا القابضة” و33% لمجموعة صباح الاستثمارية. وتلفت بيان صحفي أن الاسم الثلاثي “آر إم إس” المكون من الأحرف الأولى للعلامات التجارية الثلاث، يرمز إلى الرؤية المشتركة لهذه العلامات والتي تشمل الثقة والجودة ورضا العملاء والاستدامة والابتكار والمساهمة الاجتماعية.

وسيتم تنفيذ مشاريع الشراكة الأولى في كل من دبي واسطنبول وباكو بين عامي 2024 و2025، باستثمارات إجمالية تبلغ 600 مليون دولار أمريكي. وسيتم توفير التمويل من قبل الشركاء، بينما يتم تنظيم الإدارة المركزية للمشاريع من دبي.

وتهدف شركة “آر إم إس كابتال إنفستمنت” إلى تحقيق النجاح ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل على المستوى العالمي أيضاً من خلال تطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة في القطاع العقاري، وتقديم أعلى قيمة لعملائها وشركاء الأعمال من خلال المشاريع والاستثمارات المستقبلية.