فريق التحرير by فريق التحرير

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داماك العقارية تُطلق مجموعة فلل بوتيك حصرية ضمن مجتمع داماك هيلز المرموق

مجموعة أوتوغراف” هي مجموعة فلل بوتيك استثنائية تُقدّمها داماك العقارية ضمن مجتمع داماك هيلز الراقي.

فريق التحرير by فريق التحرير
داماك

أعلنت داماك العقارية، عن إطلاق “مجموعة أوتوغراف”، وهي مجموعة فلل بوتيك استثنائية ضمن مجتمع داماك هيلز الراقي. وتُمثّل هذه الفلل إضافة قيّمة إلى محفظة داماك للمنازل الفاخرة في السوق العقاري بدبي، وتُعيد تعريف مفهوم العيش الفاخر بتصاميمها المُتقنة ومزاياها الفريدة.

50 تحفة معمارية تُجسّد الفخامة

تضمّ “مجموعة أوتوغراف” 50 فيلا سكنية حصرية تتراوح بين 4 و 7 غرف نوم، صُمّمت بدقة عالية وبأسلوب عصري يُلبي أرقى الأذواق. وتتنوع الفلل بين 14 نموذجًا مختلفًا، كلٌّ منها يُجسّد إبداعًا فريدًا في عالم التصميم والتشطيبات. وتُستخدم في بناء هذه الفلل أجود أنواع الرخام المستورد من إيطاليا وإسبانيا واليونان، لتُضفي عليها لمسة من الفخامة والرقي.

موقع استثنائي وخدمات متكاملة

تقع “مجموعة أوتوغراف” في قلب مجتمع داماك هيلز، وتُطلّ على مناظر طبيعية خلّابة تُضفي على المكان شعورًا بالهدوء والسكينة. ويُتيح الموقع الاستراتيجي للمجموعة سهولة الوصول إلى جميع الخدمات والمرافق الترفيهية التي يضمها مجتمع داماك هيلز، بما في ذلك ملعب الغولف المرموق “ترمب إنترناشيونال غولف كلوب”، والاسطبلات، ومنتزه التزلّج، وغيرها الكثير.

تلبية الطلب المتزايد على المنازل الفاخرة

يُؤكّد إطلاق “مجموعة أوتوغراف” على التزام داماك العقارية بتلبية الطلب المتزايد على المنازل الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُمثّل هذه الفلل نقلة نوعية في مفهوم العيش الفاخر، وتُوفّر للسكان تجارب غنية وفريدة من نوعها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...