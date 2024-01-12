داماك العقارية تطلق “لاجون فيوز” المستوحى من أسلوب الحياة العصرية

أطلقت شركة داماك العقارية، المتخصصة في مجال التطوير العقاري الفاخر في الإمارات، أول مجمعاتها للشقق السكنية في مجتمعها الرئيسي الثالث والمرتقب، داماك لاجونز.

ويوفر “داماك لاجون فيوز” وحدات سكنية مؤلفة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم في الطابق الأرضي، بالإضافة إلى ستة طوابق للمعيشة تضم مجموعة من وسائل الراحة، التي تتوائم مع نمط حياة البيئة المتوسطية التي يتسم بها مجتمع داماك لاجونز.

ويتيح المجمّع للسكان الفرصة للاستمتاع بمجموعة من تجارب الاسترخاء والترفيه الرائعة التي تلبي كافة احتياجاتهم، بما في ذلك:

الاسترخاء تحت أشعة الشمس على التلال وسط مساحات خضراء صغيرة

“بار العسل” الذي يقدم منتجات صحية

مجموعة من الأراجيح الشبكية المعلّقة المخصصة للاسترخاء والتي تقع عند البحيرات

صالة تتميّز بالتصميم البوهيمي أو ما يعرف بالـ “بوهو ستايل”

حديقة أشجار الزيتون

مسرح للحفلات الموسيقية في حدائق الفلامنجو

“مدرسة الأوبرا المائية”

حديقة الأحجار البركانية

نادي الشاطئ والصالة المشعّة

صالة لألعاب الطاولة

منطقة مخصّصة للأطفال لإقامة العروض الترفيهية

مركز فن الطهي الذي يقدم مجموعة شهية من خيارات الأطعمة والمشروبات

منطقة “لاجون رين بارتي” ومكان الحفلات المائية الفريد

صالة ألعاب الرياضة المائية والمسار المخصّص للجري

وتتجسد روح الحياة العصرية في تصميم “لاجون فيوز” حيث تتميز بواجهاتها الزجاجية الواسعة التي توفر إطلالات خلابة على البحيرات والأشجار المحيطة. كما تتميز بوجود مجموعة من المرافق الراقية التي تلبي احتياجات السكان العصريين، بما في ذلك:

مركز للياقة البدنية مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات

حمام سباحة خارجي وداخلي

غرفة بخار وساونا

ملعب للأطفال

مواقف سيارات مغطاة

ويعتبر المجمّع الجديد إضافة نوعية إلى محفظة داماك من المشاريع المتطوّرة، إذ نال مكانة متميزة بحصوله على “شهادة LEED” البلاتينية، كأول مجتمع سكني رئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة ينال هذه الجائزة ضمن برنامج “الريادة في الطاقة والتصميم البيئي” حسب تصنيف المدن والمجتمعات.

ويشمل المجتمع المستوحى من بيئة البحر الأبيض المتوسط، والذي يعد المشروع الرئيسي الثالث للشركة والمجاور لمجمّع داماك هيلز، أكثر من 8,000 فيلا ووحدة تاون هاوس موزّعة على 11 مجمّع سكني وهي: فينيسيا، والمغرب، وسانتوريني، وكوستا برافا، ونيس، ومالطا، وإبيزا، وميكونوس، ومونت كارلو، وماربيا، وبورتوفينو.

داماك لاجون فيوز يستقبل السكان العام الجاري

وبهذه المناسبة، قال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في داماك: “ما يميز لاجون فيوز هو الالتزام في توفير تجارب فريدة غير مسبوقة، فهو ليس مجرد وجهة للسكن، بل هو تعبير حقيقي عن أسلوب حياة واعد وعامر بذكريات لا تُنسى، كما يمثل تأكيداً على التزامنا بإنشاء مجتمعات سكنية استثنائية تعيد تعريف مفهوم الحياة العصرية. سعيدون للغاية بهذا التقدّم المتسارع الذي يحرزه داماك لاجونز، ونتطلّع قدماً إلى البدء في استقبال سكان المجمّع خلال العام الجاري”.