خلال أسبوع.. بيع كامل المرحلة الأولى والبدء بالثانية في مشروع الندى بمكة

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) السعودية عن اكتمال بيع المرحلة الأولى من مشروع الندى خلال أسبوع وهي أحد مشاريعها العقارية ضمن وجهة بوابة مكة العمرانية في العاصمة المقدسة وأطلقت البيع في المرحلة الثانية امتداداً لجهود الشركة في بناء وجهات عمرانية حديثة توفر أسلوب عيش متوازن في منطقة مكة المكرمة.

ويمتد المشروع على مساحة 165 ألف متر مربع، ويضم 684 وحدة سكنية متنوعة بين فلل وتاون هاوس، مانحاً العملاء خيارات عصرية تلبي مختلف الاحتياجات.

ويتكامل المشروع مع وفرة المرافق والخدمات الأساسية، ويقع ضمن وجهة بوابة مكة التي تطورها (NHC)؛ الذراع الاستثماري لوزارة البلديات والإسكان السعودية، في موقع استراتيجي على طريق الليث وكذلك قرب طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المؤدي إلى مكة المكرمة من جدة، وتُعد الوجهة أول وجهة عمرانية متكاملة الخدمات تطورها الشركة داخل حدود الحرم المكي.

وتقع وجهة بوابة مكة على مساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع داخل نطاق الحرم المكي، وتوفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية ضمن بيئة عمرانية متكاملة تحتضن مرافق تعليمية وصحية وثقافية واجتماعية، إلى جانب الحدائق العامة والمسطحات الخضراء التي تعزز الاستدامة وجودة الحياة، مع إمكانية الوصول إلى المسجد الحرام في غضون 20 دقيقة.

وتدعو NHC الراغبين في الحجز بالمرحلة الثانية من مشروع “الندى”، الاطلاع على التفاصيل إلى زيارة مركز المبيعات في وجهة بوابة مكة أو زيارة موقع سكني عبر الضغط هنا.

يُذكر أن مشاريع NHC تجسد رؤية الشركة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، فيما تواصل الشركة تأكيد مكانتها كأكبر مطوّر عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تُجسّد التحول الحضري على أرض الواقع.