فريق التحرير by فريق التحرير

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خاص: استقالة الرئيس التنفيذي لشركة “نخيل”

تم تعيين نعمان عطاالله لأول مرة كرئيس تنفيذي لشركة نخيل في تشرين الثاني / نوفمبر 2020

فريق التحرير by فريق التحرير
نعمان عطاالله
نعمان عطاالله

علم “أريبيان بزنس” أن نعمان عطا الله، الرئيس التنفيذي لشركة “نخيل”، قدم استقالته من منصبه.

وقد اتخذ نعمان عطا الله قرار الاستقالة عن منصبه كرئيس تنفيذي لمجموعة نخيل وميدان بعد الاندماج مع دبي القابضة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، قد وجه في 16 آذار / مارس الماضي بصفته حاكماً لإمارة دبي، بضم كل من “نخيل وميدان” تحت مظلة مجموعة “دبي القابضة”، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وإلغاء كل من مجلسي إدارة الشركتين، بهدف تشكيل كيان اقتصادي ضخم ضمن دبي القابضة وبمحفظة بالغة التنوع من الأنشطة الاقتصادية الحيوية والمرتبطة بشكل كبير بصناعة المستقبل مثل التكنولوجيا والإعلام والاستثمارات المتنوعة، بما يؤهل للوصول إلى آفاق أرحب للنجاح في كافة تلك القطاعات.

وتم تعيين عطا الله لأول مرة كرئيس تنفيذي لشركة نخيل في تشرين الثاني / نوفمبر 2020، وقاد الشركة من خلال خطة توسع ضخمة، بما في ذلك إعادة تطوير مشروع النخلة جبل علي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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