جزيرة الجبيل تطلق مجتمعها السكني الجديد “قرية عين المها”

أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار عن تفاصيل مجتمعها الفاخر الجديد المطل على الواجهة البحرية للجزيرة، قرية عين المها، والذي يعد خطوة بارزة في رحلة تطوير مشروع جزيرة الجبيل نحو مجتمع سكني رائد يضمن لجميع مقيميه تجربة الحياة الراقية ضمن العاصمة أبوظبي.

ويأتي هذا الإعلان تأكيداً على ثقة شركة جزيرة الجبيل للاستثمار بقطاع العقارات المزدهر في أبوظبي، خاصة مع الإقبال الكبير على تملك الوحدات السكنية في الجزيرة حيث تم بيع 90% منها حتى الآن، كما يعد خطوة هامة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة.

تم إنهاء حوالي 95% من أعمال البنية التحتية لجزيرة الجبيل حتى اللحظة فيما جرى بناء 40% من فلل المشروع.

وتضم أعمال التطوير المقررة في قرية عين المها تحسين الشواطئ وتوسيع القنوات المائية الطبيعية، الأمر الذي يجعل القرية بمثابة جزيرة في وسط جزيرة الجبيل، حيث نصف الوحدات السكنية ستتميز بإطلالات أخّاذة على الواجهة البحرية .

تمتد قرية “عين المها” على مساحة تزيد عن 153 هكتار، وتقع في الطرف الجنوبي من مشروع الجزيرة وسط الطبيعة الخلابة وبجوار القناة المائية التي تنتهي بالواجهة البحرية. ويضم المجتمع السكني المميز 240 فيلا ذات إطلالة ساحرة على الواجهة البحرية الجنوبية للجزيرة والمحاطة بالمسطحات المائية، ومن المقرر الانتهاء من كامل أعمال تطوير القرية المميزة خلال الربع الأول من عام 2025.

تمتاز القرية بتصميمها الاستثنائي الذي يوفر للسكان تجربة سكنيّة لا مثيل لها من خلال المساحات الواسعة والمفتوحة وسط أحضان الطبيعة الرائعة، حيث تضم القرية عدداً من الحدائق ومناطق اللعب للأطفال. ويمكن أيضاً لجميع المقيمين والزوار تجربة العيش بأسلوب صحي من خلال الأنشطة الرياضية المتنوعة التي تتيحها المناطق المخصصة في القرية التي تبلغ مساحتها 92 ألف متر مربع وتشمل مضمار للجري وعدد من الملاعب الرياضية.

تضم قرية عين المها وجهتين مجتمعيتين تقدمان مزيجاً مميزاً من المرافق الخدمية والترفيهية التي من شأنها أن توفر للمقيمين والزوار خيارات متنوعة من الخدمات الطبية والتعليمية، بالإضافة للمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم. تتضمن الوجهة الأولى مركز تسوق بمساحة إجمالية 2,500 متر مربع إلى جانب مدرسة ذات معايير عالمية، بينما تضم الوجهة الثانية الواقعة في قلب القرية مسجد ومركز اجتماعي.