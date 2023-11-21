كريس جاردنر يشارك في القمة العالمية للعقار في الرياض

تستضيف “القمة العالمية لقادة العقار” في الرياض، كريس جاردنر، رجل أعمال مشهور و متحدث عالمي وصاحب مؤسسات خيرية متعددة، صنع عن قصة حياته فيلما سينمائيا، جاءت استضافته ضمن مجموعة من أبرز قيادات القطاع في العالم.

و”كريس” تحدث عن مشاركته عبر مقطع فيديو تم تداوله بشبكة التواصل الاجتماعي في السعودية، قائلا :” أنه من أحد الأشياء التي سأشاركها معكم في القمة العالمية لقادة العقار بالرياض ديسمبر القادم، من الأشياء التي تعلمتها في مشهد دورة المياه، لا يمكنك تغيير شيء حتى تملكه”، متحدثا عن الفيلم الذي تم عرضه، وأنه في تلك اللحظة كان علي أن اسأل نفس يعض الأسئلة الصعبة للغاية، مثل”لماذا حدث ذلك؟

وأضاف: “لكن السؤال الأكبر والأصعب والأكثر قسوة الذي كان علي أن أطرحه وأجيب عليه كل يوم..كيف وصلت إلى هنا”؟

السعودية تستضيف القمة العالمية لقادة العقار 42 للاتحاد العالمي للعقارات (42Fiabci Global Leadership Summit) في شهر ديسمبر من العام الحالي في العاصمة الرياض.

وتعد القمة أكبر تجمع سنوي يضم شخصيات عقارية بارزة، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات العقار من جميع أنحاء العالم، يتحدثون عن تجاربهم وخبراتهم في تطوير القطاع العقاري.

وتركز القمة بشكل أساسي على موضوعات تتناول تجربة القطاع العقاري السعودي، وتشهد القمة إقامة عدد من الجلسات وورش العمل واللقاءات والمحاضرات، التي تتناول التحديات في صناعة العقار إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة، ودور القيادات في ابتكار الأفكار الريادية عبر مناقشة أفضل الممارسات العالمية وآلية تطبيقها في المنطقة، كما سيتم أثناء انعقاد القمة زيارة لأبرز المشاريع العملاقة.

ويأتي فوز المملكة باستضافة هذه القمة العالمية على ضوء اجتماع الاتحاد العالمي للعقار بمدينة كان بفرنسا بتاريخ 15 مارس 2023 بمشاركة شركة عين الرياض الشريك الإعلامي للفعالية العقارية الدولية MIPIM ما بين 14 -17 من مارس.

و يشارك في القمة العالمية القادة والمطورين والمستثمرين وأعضاء الاتحاد العالمي للعقارات ومتحدثين دوليين من أكثر من 110 دول يتحدثون بـ55 لغة ليكشفوا تجاربهم من خلال عرض الجهود المبذولة في تطوير المنظومة العقارية، وكذلك تطوير ممكنات هذه الصناعة في عدد من الأسواق العالمية، واستعراض وتبادل التجارب والممارسات المحلية والعالمية من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة في تنمية القطاع العقاري.

يذكر أن الاتحاد العالمي للعقار، الذي تأسس عام 1951 بفرنسا، يعد أكبر اتحاد عالمي في القطاع العقاري، ويبلغ عدد أعضائه 1.5 مليون عضو من 70 دولة، يتبنى منظومة شمولية تعنى بالتكامل الشامل ما بين الشقين الاقتصادي والاجتماعي، كما يعمل الاتحاد على تطبيق نموذج متقدم لتطوير القطاع العقاري وهو نموذج مستدام في تنافسية القطاع مثل تكنولوجيا العقار والفنتك والبروبتك، لكونه يحظى بعدد من الفرص الكبيرة.