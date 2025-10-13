تملك السعوديين للمساكن أسرع من مستهدفات رؤية 2030

قال تقرير مساء أمس الأحد إن نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن بلغت في نهاية العام 2024 نحو 65.4 بالمئة وهي نسبة تعتبر أسرع من مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي كان من المفترض أن تكون 64 بالمئة.

وقال حساب “التواصل الحكومي” عبر منصة إكس “بخطوات أسرع من المستهدف؛ نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن بلغت 65.4% بنهاية عام 2024”.

خطوات أسرع نحو الاستقرار

برنامج الإسكان يختتم في 2024 بتحقيق منجزات وأرقام تخطّت مستهدفاته

65.4 بالمئة نسبة تملّك الأسر السعودية للمسكن

المستهدف 64 بالمئة.

99.2 بالمئة سهولة ممارسة الأعمال العقارية

المستهدف 95 بالمئة

89 بالمئة نسبة رضا المواطنين عن البرامج الإسكانية

المستهدف 80 بالمئة

أكثر من 98 ألف وحدة مؤجرة عبر الإسكان التنموي

المستهدف 82 ألف وحدة

أكثر من 859 مليار ريال قروض عقارية قائمة للأفراد

المستهدف 818 مليار ريال

“إن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياتنا، وهو محل اهتمامي الشخصي”، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

بخطوات أسرع من المستهدف؛ نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن بلغت 65.4% بنهاية عام 2024. pic.twitter.com/vfL37OP7Ds — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) October 12, 2025

الإسكان في رؤية 2030

تقول الخطة الحكومية الكبرى (رؤية 2030) التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود “15 عاماً وأكثر، وصلت مدة انتظار الأسر السعودية للدعم السكني قبل رؤية السعودية 2030، ومع إطلاق برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق الرؤية بات الحصول على الدعم فورياً”.

“إيمانًا منها بأن الأسرة هي القلب النابض للمجتمع، أدركت المملكة أن لكل عائلة الحق في أن تتمتع بالأمان والراحة في البيت الذي يحمل أجمل ذكريات العمر. من هنا جرى العمل على تسهيل حصول الأسر السعودية على الدعم المالي لامتلاك السكن، وتبسيط الإجراءات والأنظمة ورقمنة العقود والوثائق، الأمر الذي أسهم في رفع نسبة تملك المنازل من 47 بالمئة إلى أكثر من 60 بالمئة حتى نهاية عام 2022.

انطلق برنامج الإسكان في عام 2018، وركز منذ البداية على زيادة المعروض من المنتجات السكنية بجودة عالية وأسعار مناسبة وفي وقت قصير لتصبح المملكة في مقدمة دول العالم التي تملك استراتيجية واضحة في الإسكان الوطني وهدفًا محددًا لتملك المنازل.

أحدث البرنامج تحولًا كبيرًا في قطاع الإسكان من خلال تنظيم سوق العقار، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وتبسيط اللوائح التنظيمية، وتقديم خيارات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات، وزيادة المعروض في السوق، الأمر الذي مهد الطريق أمام تحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030، برفع نسبة تملك الأسر إلى 70 بالمئة بحلول عام 2030.

استفادت أكثر من مليون أسرة سعودية من برنامج “سكني” منذ إطلاقه، وبات ثلثها يعيش في منزل العمر الآن، ووفر البرنامج حلولًا سكنية وتمويلية تلبي أغلب الاحتياجات وبالنسبة للمستأجرين أطلق البرنامج خدمة “إيجار” الإلكترونية، التي تحمي المستأجرين، وتمنح الملاك وأصحاب العقارات عقوداً ذات موثوقية ونفاذ تحفظ حقوقهم، مما أدى إلى تسجيل أكثر من 4.5 مليون عقد إيجار حتى الآن.

حقق البرنامج نجاحات ملموسة وأطلق العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية التي أسهمت في سد حاجة السوق السكني بالمملكة، وتوفير فرص وظيفية واستثمارية عديدة، وجذب البرنامج المطورين والشركاء في القطاع الخاص، ليكونوا شركاء في تقديم حلول للباحثين عن مسكن يلبي احتياجاتهم في جميع مناطق المملكة”.