بكين تفرض غرامة قياسية على إيفرغراند بتهمة الاحتيال المالي

أعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) اليوم الجمعة أنها فرضت غرامة قياسية بقيمة 576 مليون دولار على شركة “إيفرغراند” العقارية الصينية العملاقة، وذلك على خلفية ممارسات احتيالية شملت تضخيم الإيرادات والأرباح بشكل مصطنع، وإصدار سندات احتيالية، والتأخر في الكشف عن التقارير المالية الدورية، وعدم الإفصاح عن دعاوى التحكيم والقضايا الكبرى، بالإضافة إلى التقصير في سداد الديون المستحقة.

وتعتبر هذه الغرامة هي الأكبر من نوعها التي تفرضها الهيئة التنظيمية المالية في بكين، وتعكس جدية المخالفات التي ارتكبتها “إيفرغراند” وتأثيرها على سوق الأوراق المالية.

كما تم فرض غرامة إضافية قصوى قدرها 6.5 مليون دولار على مؤسس الشركة، شي جياين، ومنعه مدى الحياة من العمل في سوق الأوراق المالية.

وكانت “إيفرغراند” تعد أكبر شركة عقارات صينية، وهي لعبت دورًا محوريًا في دفع النمو الاقتصادي السريع للصين خلال العقود الأخيرة. ومع ذلك، فقد أصبحت ديونها المتضخمة والمتصاعدة رمزًا لأزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات الصيني، مما أدى إلى تعثر الشركة عن السداد في عام 2021 بعد سنوات من المعاناة لسداد ديونها للمقرضين.