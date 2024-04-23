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الحكومة السعودية تقدم تعويضات مالية لسكان هذه المنطقة.. تعرف على التفاصيل

وافق مجلس الوزراء اليوم على منح تعويضات إضافية لأهالي قرية طابة في منطقة حائل، وذلك ضمن 19 قراراً وترقية صدرت خلال جلسته الأسبوعية.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن مجلس الوزراء السعودي اليوم، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن قراره بمنح تعويض إضافي للمتضررين من أهالي قرية طابة في منطقة حائل، الذين تركوا مزارعهم وبيوتهم التراثية بسبب التصدعات والتشققات الأرضية.

في جلسة الوزراء الأسبوعية، أقر المجلس منح كل متضرر أو ورثة المتضررين مبلغًا تعويضيًا يصل إلى 200 ألف ريال سعودي، أو خيار اختيار أرض سكنية ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، وذلك ضمن الموافقة على 19 قرارًا وترقية أعلن عنها خلال جلسته الأسبوعية.

وفي بيان لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، على أهمية هذا القرار الذي يأتي تأكيدًا على حرص المملكة على دعم المواطنين المتضررين.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

في سياق آخر، أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان “لوكالة الأنباء السعودية”واس” عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بمخرجات الاجتماع الوزاري (الثاني) للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، مؤكداً حرص المملكة على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع مختلف بلدان العالم، ودعم أوجه التنسيق المشترك، بما فيها العمل المتعدد الأطراف.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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