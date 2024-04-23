أعلن مجلس الوزراء السعودي اليوم، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن قراره بمنح تعويض إضافي للمتضررين من أهالي قرية طابة في منطقة حائل، الذين تركوا مزارعهم وبيوتهم التراثية بسبب التصدعات والتشققات الأرضية.

في جلسة الوزراء الأسبوعية، أقر المجلس منح كل متضرر أو ورثة المتضررين مبلغًا تعويضيًا يصل إلى 200 ألف ريال سعودي، أو خيار اختيار أرض سكنية ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، وذلك ضمن الموافقة على 19 قرارًا وترقية أعلن عنها خلال جلسته الأسبوعية.

وفي بيان لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، على أهمية هذا القرار الذي يأتي تأكيدًا على حرص المملكة على دعم المواطنين المتضررين.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

في سياق آخر، أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان “لوكالة الأنباء السعودية”واس” عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بمخرجات الاجتماع الوزاري (الثاني) للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، مؤكداً حرص المملكة على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع مختلف بلدان العالم، ودعم أوجه التنسيق المشترك، بما فيها العمل المتعدد الأطراف.

#مجلس_الوزراء: منح المتضررين من أهالي قرية طابة بمنطقة حائل جراء تركهم مزارعهم وبيوتهم التراثية بسبب التصدعات والتشققات الأرضية مبلغ تعويض إضافي قدره (200.000) مائتا ألف ريال، أو أرضاً سكنية ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، بحسب ما يختار كل متضرر أو ورثته حال وفاته.#واس pic.twitter.com/JvRbBxy9RN — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 23, 2024