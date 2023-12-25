فريق التحرير by فريق التحرير

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تجاوز تدفق التعاملات العقارية في دبي حاجز 3 مليارات درهم

الصفقات العقارية المهمة شملت صفقة بقيمة 64.07 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي

فريق التحرير by فريق التحرير

شهدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إتمام 586 عملية بيع بقيمة إجمالية تجاوزت 2.03 مليار درهم.

من بين هذه الصفقات، تمت 56 صفقة لبيع الأراضي بقيمة تصل إلى 617.58 مليون درهم، بينما بلغت قيمة 530 صفقة للشقق والفلل 1.42 مليار درهم.

الصفقات العقارية المهمة شملت صفقة بقيمة 64.07 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تلتها صفقة بقيمة 30.18 مليون درهم في منطقة ند الشبا، وأخرى بقيمة 28.37 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.

منطقة نخلة جبل علي بـ 10 عمليات بقيمة 256.02 مليون درهم، ومن ثم منطقة المطار بـ 6 عمليات بقيمة 89.06 مليون درهم.

فيما يتعلق بصفقات الشقق والفلل البارزة، تجاوزت صفقة بقيمة 357.39 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تلتها صفقة بقيمة 49.9 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وصفقة بقيمة 25.28 مليون درهم أيضًا في نفس المنطقة.

بقيمة 93.32 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ 64 صفقة بقيمة 455.57 مليون درهم، وثالثًا منطقة المطار بـ 54 صفقة بقيمة 165.38 مليون درهم.

أما بالنسبة للرهونات، فقد بلغ إجماليها 706.92 مليون درهم، تضمنت 29 رهنًا للأراضي بقيمة 61.06 مليون درهم و122 رهنًا للفلل والشقق بقيمة 645.87 مليون درهم، حيث كانت الرهونات الأبرز في منطقة الخليج التجاري بقيمة 333.37 مليون درهم وفي منطقة بور سعيد بقيمة 75.08 مليون درهم.

وفيما يتعلق بالهبات، سُجلت 55 هبة بقيمة 337.63 مليون درهم، حيث بلغت القيمة الأكبر في منطقة نخلة جميرا بقيمة 191.69 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الرابعة بقيمة 69.61 مليون درهم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...