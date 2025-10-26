تسليم 60 ألف منزل ضمن مشروع حكومي سعودي  

أعلنت الشركة السعودية للإسكان (NHC) المملوكة للدولة عن تسليم 60 ألف وحدة سكنية (منزل) تخدم نحو 300 ألف نسمة حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025 ضمن وجهاتها العمرانية المتكاملة التي تجسّد رؤيتها في بناء وجهات حضرية حديثة توفر أسلوب عيش يرتقي بجودة الحياة ويحقق تطلعات عملائها.

وأكد محمد بن صالح البطي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للإسكان؛ الذراع استثماري لوزارة البلديات والإسكان أن مواصلة إنجاز وتسليم الوحدات السكنية تُبرز التزام الشركة بتطوير وجهات عمرانية متكاملة تلبي تطلعات عملائها، من خلال بناء وجهات عمرانية تجمع بين تكامل البنية التحتية وتوافر الخدمات والمرافق.

وأوضح البطي أن وجهات الشركة المنتشرة في مختلف مدن المملكة تُعد أنموذجاً رائدًا للتنمية العمرانية المتكاملة، إذ توفر مرافق خدمية وتعليمية وصحية وتجارية وترفيهية ومسطحات خضراء داخل بيئات سكنية مستدامة تعزز جودة الحياة وتكون خياراً أولاً للسكن والاستثمار.

وقال إن هذه الأرقام تأتي امتداداً لجهود الشركة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – عبر رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%، من خلال تقديم خيارات سكنية نوعية ضمن وجهات عمرانية يتم تطويرها بمعايير عالية الجودة، بالشراكة مع نخبة من المطورين والمقاولين المحليين والعالميين.

وأكد على مواصلة الشركة في تسليم الوحدات السكنية بالتوازي مع توسعها في ضخ المعروض العقاري عبر إطلاق وجهات ومشاريع نوعية جديدة في مختلف مناطق المملكة، بما يواكب الطلب المتزايد ويعزز توازن السوق العقاري، مع التركيز على ابتكار مفاهيم عمرانية عصرية تتكامل فيها عناصر السكن والعمل والترفيه لتلبية متطلبات الحياة الحديثة.

وأعلنت الشركة السعودية للإسكان الأسبوع الماضي عن شراكات مع كبرى الشركات الصينية والكورية لتنفيذ مشاريع نوعية في مختلف وجهات الشركة، وكذلك أبرمت الشركة شراكات لتطوير الخدمات والمرافق وتحسين جودة الحياة.