تراجع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد بالسعودية

سجل التمويل السكني الجديد للأفراد المقدم من جانب المصارف بالمملكة العربية السعودية تراجعاً بنسبة 40.33% خلال أول 9 أشهر من عام 2023.

حيث تراجع حجم التمويل السكني الجديد للأفراد بالمملكة خلال أول 9 أشهر من عام 2023 على أساس سنوي بنحو 39.4% أول ما يعادل 39.1 مليار ريال؛ متأثراً بانخفاض قيمة التمويل المقدم من المصارف.



وتراجعت قيمة التمويل السكني الجديد للأفراد المقدم للأفراد بالمملكة، من المصارف وشركات التمويل مجتمعة؛ وفقاً لإحصائية أعدها “مباشر” تستند لبيانات البنك المركزي “ساما”، إلى 60.26 مليار ريال في الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023؛ لتتراجع مقارنة مع 99.43 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2022، وفق “مباشر”.



وتم تقديم تسهيلات بقيمة 40.21 مليار ريال لشراء فلل في أول 9 أشهر من عام 2023، مقابل 14.66 مليار ريال لشراء الشقق، ومقابل تقديم تمويلات لشراء أراضي بقيمة 3.21 مليار ريال خلال تلك الفترة.



وانخفض عدد العقود التي تم تمويلها بنسبة 40% في أول 9 أشهر من عام 2023؛ ليتراجع بنحو 48 ألف عقد على أساس سنوي؛ ليصل إجمالي العقود الممولة إلى 78.43 ألف عقد، مقابل 126.36 ألف عقد تم تمويله في الفترة ذاتها من عام 2022.



وسجل التمويل السكني الجديد للأفراد المقدم من جانب المصارف بالمملكة تراجعاً بنسبة 40.33% خلال أول 9 أشهر من عام 2023، إلى 58.08 مليار ريال، مقابل 97.2 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بما يعادل 39.11 مليار ريال.



وتراجع عدد العقود الممولة من المصارف خلال تلك الفترة بنسبة 38.8% إلى 75.88 ألف عقد، مقارنة مع تمويل 124 ألف عقد في أول 9 أشهر من عام 2023.



كما تراجعت قيمة التمويل المقدمة من شركات التمويل بنسبة 2.6% في أول 9 أشهر من العام 2023 إلى 2.2 مليار ريال، مقابل 2.26 مليار ريال بالفترة ذاتها من العام الماضي.



وقدمت شركات التمويل تسهيلات لأكثر من 2.56 ألف عقد في الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 2.4 ألف عقد تم تمويله في الفترة المماثلة من العام 2022، بارتفاع نسبته 6.5%.



سجل حجم التمويل السكني الجديد للأفراد بالسعودية انخفاضاً بنسبة 40.4% خلال شهر سبتمبر 2022 على أساس سنوي؛ ليبلغ 6.10 مليار ريال، مقابل 10.23 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.



وبلغ إجمالي عدد عقود التمويل السكني الجديد للأفراد في السعودية خلال سبتمبر نحو 8.05 ألف عقد، مقابل 13.2 ألف عقد في الشهر المماثل من عام 2022؛ لينخفض بنحو 39%.



وبلغت قيمة التمويل من المصارف 5.84 مليار ريال، مقابل 9.93 مليار ريال في شهر سبتمبر من عام 2022؛ ليتراجع بنحو 41.2%.



وبلغ التمويل من الشركات 265 مليون ريال، مقابل 305 ملايين ريال بالشهر ذاته من العام الماضي؛ لينخفض بنسبة 13.2%.