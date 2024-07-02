تأسيس صندوق عقاري في السعودية بـ 1.2 مليار ريال

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية، في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم، عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الجزيرة للأسواق المالية (“الجزيرة كابيتال”)، وشركة “دله العقارية”، وشركة “تطوير”، بهدف إنشاء صندوق عقاري خاص بقيمة تقديرية تتجاوز 1.2 مليار ريال سعودي.

وسيقوم الصندوق بتملك الأراضي وتطويرها، وستقوم شركة دله للخدمات الصحية بالدخول بالأراضي المملوكة من قبلها كمستثمر عيني، وستقوم دله العقارية بالدخول بالأرض المملوكة من قبلها كمستثمر عيني، وستقوم شركة “تطوير” بالدخول كمستثمر نقدي.

كما ستقوم شركة “تطوير” بتنفيذ برنامج التطوير الانشائي من خلال تطوير مشروع متعدد الاستخدامات يحتوي على مساحات تجارية و مكتبية وفندقية وقطاع رعاية صحية حسب الدراسة المبدئية المعتمدة.