بينها عُمان وقطر والإمارات.. التصنيف العالمي للاستثمارات العقارية السكنية لعام 2024

حلت عُمان وقطر والإمارات ضمن المراكز الأولى في استثمارات العقارات السكنية لعام 2024، وفقاً لمؤشر “هاوسرش” للاستثمار الصادر اليوم الاثنين.

ووفقاً للمؤشر حلت ايرلندا في المقدمة تلتها قبرص، ثم عُمان من بعدها قطر فالإمارات في المراكز الخمسة الأولى.

وأبرز المؤشر الجديد الذي يصدر للمرة الأولى إمارة دبي كمركز جذب للاستثمار العقاري الخارجي، مرجعاً السبب للعقارات الفاخرة فيها وبيئتها التجارية المواتية، ونظامها الضريبي.

وأشار إلى أن تدفق رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الفائقة والأجانب ذوي الثروات الكبيرة، وبشكل خاص بعد “البريكست” مع تناقص جاذبية لندن، أسهم في تنشيط سوق العقارات السكنية في دبي بشكل أكبر.

وبحسب التصنيف، فإن سلطنة عُمان وقطر أيضاً تكتسبان زخماً، حيث تجتذبان المستثمرين العالميين الباحثين عن تدفقات نقدية موثوقة ومستقرة. وتبرز هذه الأسواق كبدائل جذابة لوجهات الاستثمار التقليدية.

وقال مارك ويلسون، مستشار الرئيس التنفيذي ورئيس البحوث في “هاوسرش”: “الأداء القوي لكل من عُمان وقطر في مؤشرنا لعام 2024 يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في منطقة الخليج ككل. مع عوائد إيجارية إجمالية تتراوح من حوالي 6% في قطر إلى ما يصل إلى 10% في بعض مناطق دبي، تقدم هذه الأسواق فرصاً مربحة لمن يسعى إلى تحقيق عوائد مستقرة في الظروف الاقتصادية الراهنة”.