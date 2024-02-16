دبي.. بيع قطعة أرض بـ 3.58 مليارات درهم

شهد السوق العقاري في دبي اليوم الجمعة صفقة بيع ضخمة لقطعة أرض في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 3.58 مليار درهم.

وتبلغ مساحة الأرض 59.6 مليون قدم مربع، ليصل سعر القدم الواحد إلى 60 درهم، وهو ما يُعدّ صفقة استثنائية في السوق.

ومع هذه الصفقة الكبيرة، بلغت المبيعات العقارية في دبي 4.33 مليار درهم عبر 372 صفقة في مستهل معاملات اليوم.

وتُعدّ هذه الصفقة مؤشرًا قويًا على استمرار الانتعاش في السوق العقاري في دبي، وارتفاع الطلب على الأراضي الاستثمارية في المناطق المُفضّلة.

وتُشير هذه التطورات إلى توقعات إيجابية لمستقبل السوق العقاري في دبي خلال الفترة المقبلة.