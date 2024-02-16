فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inعقاراتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

دبي.. بيع قطعة أرض بـ 3.58 مليارات درهم

تبلغ مساحة الأرض 59.6 مليون قدم مربع، ليصل سعر القدم الواحد إلى 60 درهم، وهو ما يُعدّ صفقة استثنائية في السوق

فريق التحرير by فريق التحرير

شهد السوق العقاري في دبي اليوم الجمعة صفقة بيع ضخمة لقطعة أرض في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 3.58 مليار درهم.

وتبلغ مساحة الأرض 59.6 مليون قدم مربع، ليصل سعر القدم الواحد إلى 60 درهم، وهو ما يُعدّ صفقة استثنائية في السوق.

ومع هذه الصفقة الكبيرة، بلغت المبيعات العقارية في دبي 4.33 مليار درهم عبر 372 صفقة في مستهل معاملات اليوم.

قطعة أرض

وتُعدّ هذه الصفقة مؤشرًا قويًا على استمرار الانتعاش في السوق العقاري في دبي، وارتفاع الطلب على الأراضي الاستثمارية في المناطق المُفضّلة.

وتُشير هذه التطورات إلى توقعات إيجابية لمستقبل السوق العقاري في دبي خلال الفترة المقبلة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...