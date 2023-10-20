لندن غيت تبيع شقق مشروع مايا الخامس في دبي خلال أول ساعة من إطلاقه

تشير الدراسات الحديثة حول سوق العقارات في الإمارات إلى أنه من المتوقع بحلول عام 2026 أن تتضمن منطقة دبي الجديدة 1,800 وحدة سكنية حديثة، بينما ستتضمن منطقة وسط دبي 1,900 وحدة سكنية أخرى سيتم تسليمها في الفترة ذاتها.

واستجابةً للطلب المتزايد في سوق العقارات بدبي، تستعد شركة لندن غيت لإنجاز ما وعدت به من إتاحة الفرصة لعيش “حياة استثنائية” في دبي حيث ستعمل على تسليم 2000 وحدة سكنية راقية في أرقى مناطق دبي. ومن المتوقع أن يتم تسليم كافة الوحدات السكنية في غضون الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب إطلاق مشروعين آخرين بحلول كانون الأول/ديسمبر 2023.

وبعد أن أثبتت جدارتها في عدة بلدان حول العالم، تقدّم لندن غيت لمحةً من أناقة لندن العريقة ضمن المشهد الحضري المفعم بالحياة في دبي حيث كشفت النقاب عن خططها لتنفيذ مشاريعها الأيقونية بما في ذلك مشروعي “نادين” الأول والثاني ومشروع “مايا” الخامس ومشروع “إيمان” ومشروع “يعقوب” ومشروع “سوميت” وغيرها من المشاريع السكنية المتميزة، والتي ستتوزع في أرقى مناطق دبي. وقد بيعت كافة شقق مشروع مايا الخامس خلال أول ساعة من انطلاقته، الأمر الذي يعزز من مصداقية الشركة في سوق العقارات.

وفي هذا الصدد، قالت إيمان طه، المدير التنفيذي لشركة لندن غيت: “تمثل مدينة دبي وجهةً لا مثيل لها لإطلاق المشاريع العقارية من الطراز الأول حيث تتمثل رؤيتنا في لندن غيت في وضع تعريف جديد لأفق المدينة الشهير والمشهد العقاري فيها وبث روح من الإبداع فيه، واضعةً بذلك آفاقاً جديدة تتخطى كافة معايير قطاع العقارات. نؤكد التزامنا الراسخ بتلبية الطلب المتزايد لسوق العقارات وتقديم ما هو أكثر من ذلك. ستغطي مشاريعنا أبرز المناطق التي تشهد إقبالاً سكنياً كبيراً في دبي، وسنعمل على تطوير أحد أكثر المباني ارتفاعاً بإطلالة خلابة على دبي مارينا، كما سنقوم بتطوير مساكن فريدة من نوعها، إضافةً إلى مساحات سكنية استثنائية في كافة أنحاء دبي لاند وقرية جميرا. نهدف إلى خلق إرث دائم من خلال سعينا الدؤوب لتحقيق جودة استثنائية وتصاميم لا مثيل لها وثقافة قائمة على مواصلة الابتكار. ومن المتوقع أن تصبح لندن غيت رمزاً للتميز بصياغتها نموذجاً جديداً يطوّر معالم الحياة الفاخرة في دبي”.

ومن المتوقع أن تقدّم المشاريع المستقبلية في لندن غيت أرقى ووسائل الراحة الاستثنائية، تماشياً مع التزامها الراسخ بالتميز والإبداع. حيث أطلقت الشركة مشروعي “نادين” الأول والثاني اليوم، والذين استوحتهما من العجائب المعمارية في مدينتي البندقية وروما، هادفةً بذلك لتقديم مجتمع عصري مفعم بالحياة في منطقة الفرجان. وقد شارفت لندن غيت على إطلاق مشروع “مايا” الخامس في مثلث قرية جميرا، والذي سيكون مقصداً مثالياً للراغبين بعيش الحياة الحضرية بما سيتضمنه من مساحات مترابطة مصممة للعائلات، وسيتضمن منازل تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاثة.

وتستعد لندن غيت بنهاية العام الحالي، لإطلاق شقق سكنية فريدة من نوعها في منطقة دبي مارينا في برج سكني سيبلغ ارتفاعه 434 متراً، متيحاً بذلك إطلالات خلابة على المدينة، ومن المتوقع له أن يكون أحد أكثر الأبراج السكنية ذات ارتفاعاً في دبي.

ويتزامن ذلك مع زيادة ملحوظة في الطلب على العقارات السكنية الراقية في دبي، وزخم شديد يغذيه الاهتمام المتزايد بالعلامات التجارية الفاخرة والمرموقة لدى كل من منفذي المشاريع العقارية والمشترين.

وتتعاون لندن غيت مع شركة الاستثمار العقاري ومجموعة “ون بروكر” في العمل على تنفيذ هذه المشاريع البارزة.