فريق التحرير by فريق التحرير

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بيع ثالث أغلى شقة في العالم بـ 500 مليون درهم في دبي

تبلغ مساحة أغلى شقة في دبي 21.949 قدماً مربعاً، وهي عبارة عن شقة مكونة من 5 غرف نوم تجسد الحياة الفاخرة ويجمع التصميم الداخلي بين الجماليات المعاصرة والتطور المواكب لجميع الأوقات.

فريق التحرير by فريق التحرير
أغلى شقة

تم بيع شقة بنتهاوس في مشروع “كومو ريزيدنسز” في نخلة جميرا مقابل 500 مليون درهم إماراتي، مما يجعلها أغلى بنتهاوس تم بناؤه وبيعه على الإطلاق في دبي، وفقاً لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

أغلى شقة

ما هي مواصفات أغلى شقة في دبي

تبلغ مساحة أغلى شقة في دبي 21.949 قدماً مربعاً، وهي عبارة عن شقة مكونة من 5 غرف نوم تجسد الحياة الفاخرة ويجمع التصميم الداخلي بين الجماليات المعاصرة والتطور المواكب لجميع الأوقات.

ومن بين عدد لا يحصى من وسائل الراحة يتوفر للساكن مصعد خاص، وتم تجهيز البنتهاوس أيضاً بنظام أتمتة منزلي متطور وربما تكون الميزة الأكثر لفتاً للانتباه في هذا البنتهاوس هي إطلالته المذهلة على أفق دبي.

واحتلت المرتبة الثالثة بين أغلى بنتهاوس تم بناؤه وبيعه في العالم، بعد البنتهاوس D في “ون هايدر بارك” في لندن والتي تم بيعها بـ 237 مليون دولار، في المركز الثاني، و”أوديون تاور” في موناكو بـ 440 مليون دولار في المركز الأول.

أغلى شقة في دبي
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...