بيع ثالث أغلى شقة في العالم بـ 500 مليون درهم في دبي

تم بيع شقة بنتهاوس في مشروع “كومو ريزيدنسز” في نخلة جميرا مقابل 500 مليون درهم إماراتي، مما يجعلها أغلى بنتهاوس تم بناؤه وبيعه على الإطلاق في دبي، وفقاً لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ما هي مواصفات أغلى شقة في دبي

تبلغ مساحة أغلى شقة في دبي 21.949 قدماً مربعاً، وهي عبارة عن شقة مكونة من 5 غرف نوم تجسد الحياة الفاخرة ويجمع التصميم الداخلي بين الجماليات المعاصرة والتطور المواكب لجميع الأوقات.

ومن بين عدد لا يحصى من وسائل الراحة يتوفر للساكن مصعد خاص، وتم تجهيز البنتهاوس أيضاً بنظام أتمتة منزلي متطور وربما تكون الميزة الأكثر لفتاً للانتباه في هذا البنتهاوس هي إطلالته المذهلة على أفق دبي.

واحتلت المرتبة الثالثة بين أغلى بنتهاوس تم بناؤه وبيعه في العالم، بعد البنتهاوس D في “ون هايدر بارك” في لندن والتي تم بيعها بـ 237 مليون دولار، في المركز الثاني، و”أوديون تاور” في موناكو بـ 440 مليون دولار في المركز الأول.