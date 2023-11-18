تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير مدنها بهدف الوصول إلى المدن العالمية والأفضل بين 100 مدينة عالمية لاستقطاب العالم.

تُطلق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال أمانات المناطق، غداً، مشروع بهجة، الذي يهدف لتحويل المساحات غير المستغلة إلى مناطق نشطة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير الحدائق والتدخلات الحضرية في المدن والمناطق السكنية، لتحسين جودة الحياة والرفاهية للسكان.



و قالت الوزارة، وفق بيان صحفي نشر على موقعها الرسمي، أنها تسعى من خلال إطلاق المشروع إلى خلق بيئة حضرية متجددة ومستدامة، تعزز الصحة والسعادة وتمنح السكان فرصةً للاستمتاع بأماكن خضراء ومساحات مفتوحة في مجتمعات مبتهجة، إذ سيتم تنفيذ المشروع عبر أمانات المناطق والجهات المختصة في جميع مدن ومحافظات المملكة.



ويشمل المشروع إنشاء وتجديد الحدائق والمتنزهات العامة يبلغ عددها 7000 حديقة ومنتزه، وتوفير مناطق للعب الأطفال، إضافة إلى مواقع حضرية شاملة ومهيئة للتجارب النشطة والمبهجة في طبيعة غامرة تعزز الترابط المجتمعي والرفاه الاجتماعي، وسط مجتمعات تحث عل المشاركة في الرياضات المجتمعية؛ بما يمنح الأفراد استشعار البيئة والإحساس بروح الأشخاص من حولهم.



وجاء تصميم “بهجة” كمشروع وطني يهدف إلى توحيد جهود الأمانات في تحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات المساحات المفتوحة ورضا ساكني المدن، من خلال استحداث طرق مبتكرة لضمان تنفيذ المشروع، بما في ذلك تطبيق أساليب جديدة للعمل وتقديم الخدمات المناسبة للمواطنين.



وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتحسين البيئة الحضرية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والزوار الكرام، إذ يُعد الاستثمار في الحدائق والتدخلات الحضرية محورًا رئيسيًا للرفاهية العامة وتعزيز التواصل المجتمعي والنشاط البدني، وإيجاد فرص لتجمعات أكثر حيوية ومجتمعات أكثر ازدهارًا، ويساهم في تعزيز الجذب السياحي والاستدامة البيئية.

يهدف مشروع بهجة لرفع جودة الحياة من خلال تحويل المساحات غير المستغلة إلى مناطق نشطة في المدن والأحياء, لإثراء حياة أفراد المجتمع بالبهجة والرفاهية.#الوجهة_بهجة pic.twitter.com/ofT3lrbOX4 — وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomrah) November 18, 2023