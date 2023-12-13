فريق التحرير by فريق التحرير

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بنية تفوز بعقد مع تطوير بوابة الدرعية بقيمة 532 مليون ريال

فريق التحرير by فريق التحرير

أرست الشركة العقارية السعودية (العقارية) عقداً لتنفيذ أعمال الحفر لمواقف السيارات “أ” ومواقف السيارات “ب” والأعمال ذات الصلة مع شركة تطوير بوابة الدرعية لاحدى شركاتها التابعة “الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية)، كما ذكرت في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم.

وتعد شركة “بنية” إحدى الشركات السعودية المتخصصة في تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية والتي تملك الشركة العقارية السعودية (60%) منها. وتتخصص في إنشاء الطرق والشوارع والارصفة ومستلزمات الطرق، وإنشاء الجسور والانفاق، وتمديد أنابيب النفط والغاز، وإنشاء المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه، وإنشاء محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات، وإنشاء أرصفة الموانئ والإنشاءات البحرية، وهدم وإزالة المباني وغيره، واعداد وتجهيز المواقع من الحفر والتسوية وتمديدات الشبكات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...