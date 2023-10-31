بلووم ليفينج مفهوم جديد للحياة المجتمعية

بلووم ليفينج هو مجمع سكني عصري ومتكامل أطلقته شركة بلووم القابضة، يقع المشروع في أبوظبي في مدينة زايد على مقربة من مطار أبوظبي الدولي ويتميز بلووم ليفينج بتصميم معماري جميل مستوحى من معمار البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المجمّع السكني ذو التصميم المبتكر أكثر من 4500 وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق. وقد تم تصنيف “بلووم ليفينج” كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع. حيث سيجمع “بلووم ليفينج” السكان من جميع الأعمار ومختلف الثقافات، ليقدم لهم تجربة معيشية مميزة.

الترفيه في بلووم ليفينج

وتضفي البحيرة رونقاً جمالياً خاصاً على المجمع السكني وتشكل وجهةً أساسيةً لدى السكان لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة. ويتميز مشروع بلووم ليفينج السكني بضمه لمدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية يتمكن فيها السكان من الاستمتاع بمشاهد الشروق والغروب في موقع مطل على مناظر خلابة. ويضم بلووم ليفينج أيضاً دور عبادة ومدرستين دوليتين.

ويوفر مجمع بلووم ليفينج العديد من المرافق على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام، حيث سيتمكن السكان من استكشاف جمال الطبيعة في حدائق المجمع المتنوعة والمنتزهات المترابطة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى الاستمتاع بالخدمات التي يوفرها النادي الرئيسي في بلووم ليفينج والتي تشمل أحواض السباحة والمرافق الرياضية والترفيهية.

وفي وسط بلووم ليفينج يقع مركز تجاري “تاون سنتر”، وهو القلب النابض للمشروع، حيث يشمل العديد من المطاعم والمقاهي المميزة والمتاجر المتاحة للمقيمين والزوار، فضلاً عن المرافق والخدمات المتعددة الأخرى والتي تضم عيادة ومركز صحي وسوبرماركت، لضمان حصول السكان على كافة مستلزماتهم اليومية دون الحاجة إلى مغادرة المجمع.

وقد أطلقت بلووم القابضة المراحل الأربع الأولى من هذا المشروع العصري والمتكامل. وتضم المرحلة الأولى، قرطبة، وحدات تتنوع بين منازل تاون هاوس المكونة من غرفتي أو ثلاث غرف نوم، والفلل المستقلة التي تضم ما بين ثلاث إلى ست غرف نوم. ومن المقرر استكمال “قرطبة” بحلول الربع الأخير من عام 2024.

وتتنوع الوحدات السكنية المتاحة في المرحلة الثانية، توليدو، بين منازل تاون هاوس المكونة من غرفتي أو ثلاث غرف نوم، والفلل المستقلة التي تضم ما بين ثلاث إلى خمس غرف نوم. ومن المقرر استكمال المرحلة الثانية من مشروع بلووم ليفينج بحلول الربع الثاني من عام 2025.

وتتنوع الوحدات السكنية في المرحلة الثالثة، كاساريس، بين منازل تاون هاوس مكونة من غرفتي أو ثلاث غرف نوم. ومن المقرر انتهاء الأعمال في كاساريس في الربع الأول من عام 2026.

وقد أعلنت بلووم القابضة مؤخراً عن إطلاق المرحلة الرابعة، “جرانادا”، أول شقق فاخرة ذات تجربة حياة مجتمعية في المشروع. وتضم مجموعة من الشقق ضمن مباني منخفضة الارتفاع تقدم تجربة حياة مجتمعية فريدة ومتكاملة. وتتنوع الوحدات السكنية في جرانادا بين استوديوهات فسيحة وشقق راقية بغرفة وغرفتي وثلاث غرف نوم، وتتميز الشقق بمساحات معيشة واسعة وشرفات بإطلالات خلابة، إضافة إلى توفر أفخم وسائل الراحة والرفاهية في المجمع. ومن المقرر انتهاء الأعمال في المرحلة الرابعة من مشروع بلووم ليفينج في الربع الرابع من العام 2026.

وقد شهدت جميع المراحل التي تم إطلاقها إقبالاً ملفتاً وحققت نسبة مبيعات مرتفعة حيث تم بيع جميع وحدات المراحل الثلاث الأولى. وقد أحرزت أعمال الإنشاء وأعمال البنية التحتية في قرطبة تقدماً ملحوظاً، وتم استكمال حوالي 40% منها. وتم تعيين المقاول الرئيسي لتنفيذ أعمال البناء في “توليدو”، المرحلة الثانية من مشروع بلووم ليفينج، حيث تسير الأعمال بوتيرة ثابتة وذلك بعد استكمال أعمال الأساسات بنجاح. وتم تعيين مقاول أعمال الأساسات لمرحلة كاساريس.

وفي هذا الصدد، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: “نجحت بلووم القابضة خلال السنوات الماضية في تعزيز مكانتها بوصفها شركة رائدة في تطوير المشاريع العقارية المتميزة متعددة الاستخدامات. كما رسخت التزامها بتوفير أنسب المنتجات للسوق الإماراتية وتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن مجتمعات تقدم لهم فرص العيش والعمل والترفيه في وجهة واحدة. ويتميز مشروع بلووم ليفينج بما يقدمه من أجواء متوسطية ومساحات خضراء ووسائل الراحة العصرية، ويشكل أحدث مشاريعنا السكنية والمتعددة الاستخدامات. نهدف من خلال مشروع بلووم ليفينج إلى تقديم مجتمع متكامل يتخطى مفهوم توفير بيئة سكنية جيدة. كما أننا ملتزمون في بناء مجمّعات سكنية توفر لسكانها جميع الاحتياجات لضمان أسلوب حياة متوازن. حيث يوفر بلووم ليفينج مجموعة متنوعة من المرافق والمنشآت والخدمات التي يحتاجها السكان على مدار الساعة”.

وأضاف: “ويعكس النجاح الذي حققته المراحل التي تم اطلاقها قدرة بلووم القابضة على تلبية احتياجات السوق وتوفير وحدات سكنية عالية الجودة في مجمعات سكنية متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى قدرتنا على مواكبة متغيرات القطاع العقاري في الإمارة والمساهمة في تطويره”.