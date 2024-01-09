بـ365 مليون درهم، صفقة عقارية بالخليج التجاري في دبي لـ بن غاطي

أعلنت شركة بن غاطي العقارية عن التوسع في مخزون أراضيها عبر شراء قطعة أرض جديدة في منطقة الخليج التجاري في إمارة دبي بقيمة 365 مليون درهم، في موقع من أهم المواقع الاستراتيجية والتي يحيط بها بعض أبرز معالم الإمارة بما في ذلك القناة المائية ودبي مول وبرج خليفة. وتضاف هذه الأرض الجديدة لأحدث مشاريع بن غاطي الفاخرة في دبي.

وكشفت “بن غاطي”، التي أبرمت شراكات عالمية حديثة مع العلامات التجارية “جاكوب آند كو”، “بوغاتي” و”مرسيديس بنز“، عن الاستمرار في توسعها في مشاريعها الفاخرة في دبي، وسيتم طرح مشروع فاخر جديد بعلامة تجارية متميزة في قلب الإمارة.

وأكدت الشركة أنه تم اختيار الموقع الاستراتيجي للمشروع في منطقة الخليج التجاري التي تُعدّ واحدة من المراكز السكنية والتجارية العصرية في دبي، وشراء الأرض وإضافتها لمخزون الأراضي الجديدة.

الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي العقارية، محمد بن غاطين يعلق على ذلك قائلا: “تعد عملية شراء الأرض فرصة ذهبية لتصميم وإنشاء مشروع جديد فاخر لعملائنا وتوسعنا كشركة بن غاطي، وسيتم إضافة هذه الأرض التي ننوي تطويرها هذا العام إلى مخزون الأراضي البالغ قيمته الإجمالية حاليا نحو 20 مليار درهم إماراتي”.

وأضاف محمد بن غاطي: “نعمل جاهدين في بن غاطي على التخطيط الدقيق لهذه المشاريع القادمة على مدار العام ونحرص على خلق نمط حياة منفرد في كل مشروع جديد سيتم طرحه”.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي العقارية، إلى أن سجل أعمال الشركة عامر بالنجاحات منذ تأسيسها، وستحرص على تحقيق المزيد من الإنجازات في عام 2024.

وأكد محمد بن غاطي، على حرص الشركة على اقتناء أفضل قطع الأراضي القابلة للتطوير في دبي، تمهيدًا لإطلاق مشاريع عليها لتلبية الطلب غير المسبوق في السوق، مضيفا، إن السوق العقاري في دبي شهد مبيعات قياسية جاوزت 400 مليار درهم في العام الماضي في أعلى مستويات تاريخية، بفضل الطلب الكبير داخل السوق، متوقعًا استمرار الزخم داخل السوق وتسجيل مستويات سعرية جديدة هذا العام.