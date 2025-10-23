بعيداً عن الرياض.. كيف يمكن ضبط زيادة الإيجار في باقي مدن السعودية؟

كشفت شبكة “إيجار” السعودية عن ضوابط جديدة لتنظم آلية زيادة القيمة الإيجارية للعقود السكنية والتجارية في مختلف مناطق المملكة وذلك ضمن جهود الهيئة العامة للعقار وبرنامج الإسكان لتعزيز استقرار السوق وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الشبكة التابعة للهيئة العامة للعقار السعودية، مساء أمس الأربعاء عبر منصة إكس، أنه لا يُسمح بزيادة القيمة الإيجارية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل العقد في خطوة تهدف إلى حماية المستأجرين وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية.

أما في بقية مدن المملكة، فتتاح إمكانية الزيادة بشروط محددة، هي:

-تقديم المؤجر لطلب رسمي عبر منصة إيجار.

-الحصول على موافقة المستأجر قبل تنفيذ أي زيادة.

تختلف ضوابط زيادة القيمة الإيجارية بين مدينة الرياض وبقية مدن المملكة.

— إيجار (@ejar_sa) October 22, 2025

وأكدت “إيجار” أن هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري السكني والتجاري، وضمان الشفافية والعدالة بين الأطراف.

ولمزيد من التفاصيل، دعت “الشبكة”إيجار” إلى التواصل عبر الرقم الموحد (199011) أو من خلال موقعها الإلكتروني www.ejar.sa.

ضبط سوق العقارات

اتخذت السعودية، مؤخراً، حزمة قرارات لضبط السوق العقارية منها إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، بجانب تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض (التي سبق تأجيرها) وفقاً للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد “إيجار”.

بالإضافة إلى توثيق العقود الإيجارية في شبكة ”إيجار”، إذ بات يجب على المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار” إيجار” التقدُّم بطلب تسجيل العقد في “إيجار”، وللمُستأجِر حق التقدُّم بطلب تسجيل العقد في “إيجار”، وللطرف الآخر الاعتراض أمام الهيئة العامة للعقار على بيانات العقد خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالتسجيل، وفي حال انقضاء تلك المدة دون اعتراض تكون بيانات العقد صحيحة.

وأيضاً، تنظيم ضوابط التجديد التلقائي في العقود الإيجارية، حيث يعتبر عقد الإيجار في كافة مدن المملكة مجدداً تلقائياً ما لم يُشعِر أحد الطرفين الطرفَ الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة العقد، باستثناء حالات العقود محددة المدة التي بقي من مدتها 90 يوماً أو أقل عند نفاذ هذه الأحكام، أو في حالة العقود التي يتفق الطرفان على إنهائها بالتراضي بعد مضي المهلة المحددة لتقديم إشعار عدم الرغبة في التجديد.