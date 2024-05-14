بروبرتي فايندر تحصل على تمويل دين بقيمة 90 مليون دولار

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن شركة “بروبرتي فايندر”، بوابة التكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي يقع مقرها في دبي، حصلت على تمويل دين بقيمة 90 مليون دولار لإتمام صفقة إعادة شراء كامل حصة المستثمر في شركتها “بيكو كابيتال”.

وتولت عملية تمويل الدين “فرانسيسكو بارتنرز”، شركة الاستثمارات المالية العالمية، والتي تتمتع بحضور قوي في سان فرانسيسكو ونيويورك ولندن، والمتخصصة في إبرام الشراكات مع شركات التكنولوجيا.

وقد استخدمت “بروبرتي فايندر” المبلغ لتمويل إعادة شراء الحصة الكاملة التي تمتلكها “بيكو كابيتال” في الأولى، إذ تُعد “بيكو كابيتال” أول مستثمر مؤسسي في شركة “بروبرتي فايندر”. بينما قامت “جيه بي مورغان” بدور المستشار المالي في الصفقة.

وتُعد “بيكو كابيتال” من أوائل شركات رأس المال الاستثماري التي تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومستثمراً رئيسياً في المرحلة الأولى من تمويل “بروبرتي فايندر”، وكان لها دور أساسي في تطور الأخيرة ونجاحها. وقد أسفرت صفقة إعادة شراء الحصة عن حصول “بيكو كابيتال” على عائدات كبيرة على استثمارها في بروبرتي فايندر.

وتشتهر “فرانسيسكو بارتنرز” التي أبرمت معها “بروبرتي فايندر” اتفاقية التمويل، باستثماراتها في مجال التكنولوجيا وشركات الخدمات القائمة على التكنولوجيا. ويأتي توسيع نطاق أعمالها التمويلية ليشمل شركة مقرها في دولة الإمارات ليؤكد مكانة “بروبرتي فايندر” في قطاع التكنولوجيا العقارية، لديها تطلعات طموحة نحو النمو والتوسع، كما يجسد ثقة “فرانسيسكو بارتنرز” في النجاح المستقبلي للشركة وللقطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.