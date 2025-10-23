. .. by . ..

برنامج سكني السعودي: صرف الدعم يوم 24 من كل شهر

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة البلديات والإسكان السعودية التزام الوزارة بصرف الدعم السكني للمستفيدين في موعد ثابت شهرياً

برنامج سكني يتبع لوزارة البلديات والإسكان
برنامج سكني السعودي

أكد برنامج “سكني” التابع لوزارة البلديات والإسكان السعودية على التزام الوزارة بصرف الدعم السكني للمستفيدين في موعد ثابت شهرياً وهو يوم 24 من كل شهر ميلادي.

وفي رد على مواطن، أوضح حساب العناية بالمستفيدين/ سكني، عبر منصة إكس مساء أمس الأربعاء، أن وزارة البلديات والإسكان ملتزمة باستمرارية إيداع مبلغ الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي، بمدة أقصاها خمسة أيام عمل لجميع المستفيدين، باستثناء القسط الأول يجري إيداعه بعد السداد أياً كان التاريخ.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني

-الدخول إلى منصة “سكني” وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

-ادخل البيانات المطلوبة والضغط على “تسجيل دخول”.

-اختيار “التحقق من حالة الاستحقاق”.

-التأكد من صحة البيانات، ثم الضغط على “استعلام”، ثم تظهر بعد دقائق المعلومات المتعلقة بموعد صرف الدعم وحالة الاستحقاق.

