برج دبي الشهير.. "العليان" السعودية و "لونيت" الإماراتي يستحوذان على 49%

اشترت شركة استثمارية في أبوظبي، ومجموعة سعودية حصة في برج دبي الشهير، وهو أكبر برج مكاتب في المركز المالي في دبي، مما يضمن حصولهما على شريحة من أسواق العقارات التجارية القليلة المتفائلة في العالم.

واشترى صندوق “لونيت” (Lunate)، الإماراتي، والذي يدير أصولا بنحو 105 مليارات دولار، وشركة العليان للتمويل السعودية حصة 49٪ في برج دبي “ICD Brookfield Place”، في واحدة من أكبر المعاملات العقارية التجارية منذ بداية الوباء، وفقًا لبيان.

برج دبي.. العنوان الأكثر رواجًا

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية، بينما ذكرت بلومبرغ سابقًا أن قيمة برج دبي الشهير، قد تصل إلى 1.5 مليار دولار.

وفي تعليقه على الصفقة، أكد رئيس مجلس إدارة المشروع، خالد البخيت، في البيان أن برج دبي “آي سي دي بروكفيلد بليس”، أصبح “العنوان الأكثر رواجًا في دبي للأعمال والترفيه على حدٍ سواء”.

ويرتفع برج دبي “آي سي دي بروكفيلد بليس”، أكثر من 900 قدم (283 متراً) فوق المنطقة المالية الحرة في دبي، ويضم ما يقرب من مليون قدم مربع من المساحات المكتبية، وصالة ألعاب رياضية، ونادي للأعضاء فقط، والعديد من المطاعم وسوبر ماركت.

أيضا المبنى، الذي يتطلب إيجارات متميزة، مشغول بنسبة تزيد عن 98٪ وستستمر Brookfield في إدارة العقار بعد إغلاق الصفقة.

حصة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

عند إتمام الصفقة، من المقرر أن تحتفظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وبروكفيلد، بحصة مشتركة تبلغ 51% في البرج، والتي سيتم تقسيمها بالتساوي بين الجانبين.

وتأتي صفقة البيع وسط طفرة تشهدها سوق العقارات التجارية في دبي، والتي تعد ضمن أفضل الأسواق أداءً على مستوى العالم.

ويرجع ذلك إلى تدفق الشركات البارزة التي يجذبها قرب دبي من الأموال الكبيرة، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، والنظام الضريبي الخفيف، والمنطقة الزمنية المواتية.

البحث عن عقارات عالية الجودة

وقال الشريك الإداري، والرئيس الإقليمي لشركة بروكفيلد في الشرق الأوسط، جاد علاون: ” هذا الاستثمار يؤكد أن رأس المال يواصل البحث عن عقارات عالية الجودة على مستوى العالم”، وفقا للبيان.

ومنذ افتتاح فندق “آي سي دي بروكفيلد بليس” في منتصف عام الوباء 2020، شهد ارتفاعًا كبيرًا في الإيجارات، في تناقض صارخ مع العقارات المماثلة في لندن ونيويورك، والتي شهدت تضررا بالأشغال مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ العودة إلى المكتب.

وعرضت شركة بروكفيلد لإدارة الأصول، ومؤسسة الاستثمار المملوكة للدولة في دبي البرج للبيع العام الماضي، واجتذبت في البداية اهتمام المشترين الآسيويين والإقليميين.

ويقع مقر العديد من البنوك وشركات المحاماة الكبرى في العالم، بما في ذلك JPMorgan & Chase Co، وFreshfields Bruckhaus Deringer، في البرج.