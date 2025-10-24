بدء البيع في مشروع سكني فاخر بالسعودية

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) السعودية الحكومية، مساء أمس الخميس، عن البيع في مشروع “سدال” الفاخر بوجهة الوريف جنوب جدة بمنطقة مكة المكرمة ضمن جهودها في تقديم خيارات سكنية متنوعة تتمتع بمقومات جودة الحياة وتُطوَّر وفق أعلى المعايير في مختلف مناطق المملكة.

ويقع مشروع سدال على مساحة تتجاوز 1.5 مليون م² في موقع استراتيجي متصل بطريق رئيسي ومحاور حيوية، ليكون خياراً مثالياً للتملك والسكن والاستثمار، ويضم أكثر من 2,600 وحدة سكنية ما بين فلل وتاون هاوس، صُمِّمت بأسلوب عصري لتقديم تجربة سكنية متكاملة تواكب تطلعات الأسر السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ويتميز المشروع بتكامل خدماته ومرافقه، ويضم مدارس حديثة، ومساجد، ومراكز صحية، ومسطحات خضراء وحدائق مفتوحة على مساحة تتجاوز 227 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مرافق ترفيهية تعزز جودة الحياة وتوفر بيئة متوازنة للسكان.

ودعت الشركة الوطنية للإسكان؛ الذراع استثماري لوزارة البلديات والإسكان السعودية، إلى الحجز في مشروع “سدال” والاطّلاع على جميع تفاصيل الوحدات، عبر زيارة منصة سكني من خلال الرابط التالي: ‏https://sakani.sa/app/offplan-projects/1662.