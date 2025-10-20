بدء البيع في مشروع الندى بمكة المكرمة

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) السعودية الحكومية عن بدء البيع في مشروعها الجديد “الندى” أحد المشاريع السكنية ضمن وجهة بوابة مكة العمرانية في العاصمة المقدسة ليشكّل إضافة نوعية ترتقي بجودة الحياة وتوفر أسلوب عيش متكامل للسكان.

ويمتد المشروع على مساحة 165 ألف متر مربع، ويضم 684 وحدة سكنية متنوعة بين فلل وتاون هاوس، مانحاً العملاء خيارات عصرية تلبي مختلف الاحتياجات، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ويتكامل المشروع مع وفرة المرافق والخدمات الأساسية، ويقع ضمن وجهة بوابة مكة التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان في موقع استراتيجي على طريق الليث، وكذلك قرب طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المؤدي إلى مكة المكرمة من جدة، وتُعد الوجهة أول وجهة عمرانية متكاملة الخدمات تطورها الشركة داخل حدود المسجد الحرام.

وتقع وجهة بوابة مكة على مساحة تتجاوز خمسة ملايين متر مربع داخل نطاق الحرم المكي، وتوفر أكثر من ثمانية آلاف وحدة سكنية ضمن بيئة عمرانية متكاملة تحتضن تعليمية وصحية وثقافية واجتماعية، إلى جانب الحدائق العامة والمسطحات الخضراء التي تعزز الاستدامة وجودة الحياة، مع إمكانية الوصول إلى المسجد الحرام في غضون 20 دقيقة.

ودعت الشركة الوطنية للإسكان الذراع استثماري لوزارة البلديات والإسكان السعودية الراغبين في التملك والاطلاع على التفاصيل إلى زيارة مركز المبيعات لوجهة بوابة مكة أو موقع سكني عبر الرابط: https://sakani.sa/app/offplan-projects/1619.