إطلاق “ايدن هاوس ذا كنال” مشروع سكني فاخر في جميرا بدبي

أطلقت شركة “إتش أند اتش للتطوير”، إحدى شركات في القطاع العقاري في دبي، مشروعها الجديد “ايدن هاوس – ذا كنال”، على مقربة من قناة دبي المائية في جميرا.

ويتكون المشروع من مبنى بستة طوابق مع 93 شقة سكنية تتراوح بين الاستوديوهات والشقق بأربع غرف نوم، بالإضافة إلى وحدات سكنية دوبلكس مع حديقة، وثلاث شقق بنتهاوس.

موقع المشروع الجديد “ايدن هاوس ذا كنال”

ويقع المشروع في بيئة متطورة وهادئة تتيح للمقيمين فرصة الاستمتاع بأسلوب حياة على واجهة المحيط، مع سهولة الوصول إلى المناطق الثقافية، وسيتي ووك، وداون تاون دبي.

ويوفر المشروع أفضل وسائل الراحة المتقدّمة، بما في ذلك خدمة الكونسيرج والأمن على مدار الساعة، وخدمات الصيانة والتدبير المنزلي في الموقع، وخدمات التدليك والصالون، والنادي الرياضي، ومرافق مجالسة الأطفال.

وتتميز وحدات المشروع السكنية بتصميمات داخلية واسعة، ومواد عالية الجودة، ولوحات ألوان راقية، كما تمتاز بنوافذ من الأرض إلى السقف مع إطلالات خلابة على الخليج العربي.