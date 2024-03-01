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سوق دبي العقاري.. أداء استثنائي في أول شهرين من 2024

تشير التوقعات إلى أن سوق دبي العقاري سيواصل نموه خلال عام 2024، مع إمكانية تجاوز قيمة مبيعات العقارات 400 مليار درهم.

فريق التحرير by فريق التحرير
سوق دبي العقاري


شهد سوق دبي العقاري انطلاقة قوية في عام 2024، حيث حقق أداءً استثنائيًا خلال أول شهرين من العام، مسجلاً ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف القطاعات.

وبلغت قيمة مبيعات العقارات 72 مليار درهم، بزيادة 31.5% عن الفترة نفسها من عام 2023، لتؤكد على استمرار الزخم في هذا القطاع الحيوي.

وحققت التصرفات العقارية في دبي حتى نهاية شباط/فبراير 113.3 مليار درهم، نتجت عن 23350 إجراء، مقارنة بنحو 80 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2023، بنمو 6.66%.

وبحسب بيانات “دائرة الأراضي والأملاك” جاءت نتائج سوق دبي العقاري كالتالي:

  • ارتفعت مبيعات العقارات بنسبة 31.5% لتصل إلى 72 مليار درهم.
  • بلغت قيمة الرهون 34.63 مليار درهم، بزيادة 82%.
  • ارتفعت قيمة الهبات بنسبة 8.4% لتصل إلى 6.66 مليار درهم.
  • بلغت قيمة مبيعات العقارات على الخريطة 28 مليار درهم
  • استحوذت العقارات الجاهزة على 61.2% من إجمالي قيمة المبيعات.
  • استحوذت الوحدات السكنية على 59.5% من إجمالي قيمة المبيعات.
  • تصدرت منطقة “مدينة دبي الملاحية” قائمة مبيعات أبرز 10 مناطق.
  • تصدرت “جزيرة 2” قائمة أعلى صفقات الوحدات السكنية.

ويعكس الأداء القوي لسوق دبي العقاري خلال أول شهرين من عام 2024 ثقة المستثمرين في هذا القطاع، مدعومًا بالنمو الاقتصادي القوي في الإمارة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...