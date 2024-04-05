انتعاش سوق العقارات الجاهزة في دبي ونمو ملحوظ في أبوظبي

شهد سوق العقارات في دبي أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفعت مبيعات العقارات الجاهزة بشكل ملحوظ، بينما واجهت أبو ظبي انخفاضًا في إجمالي معاملات البيع.

وبلغ عدد معاملات العقارات الجاهزة في دبي 19600 معاملة في الربع الأول من عام 2024، بزيادة 30% مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لتقرير أعدته”بروبرتي فايندر”.

وشكلت هذه المعاملات 54% من إجمالي معاملات البيع، بزيادة 6 نقاط مئوية عن عام 2023.

وارتفعت قيمة معاملات العقارات الجاهزة بنسبة 46% لتصل إلى 78.2 مليار درهم، مما يعادل 68% من إجمالي قيمة معاملات البيع.

دبي

ارتفعت معاملات العقارات الجاهزة في دبي بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، لتصل إلى 19600 معاملة.

شكلت معاملات العقارات الجاهزة 54% من إجمالي معاملات السوق، بزيادة 6 نقاط مئوية عن الربع الأول من عام 2023.

ارتفعت قيمة معاملات العقارات الجاهزة بنسبة 46%، لتصل إلى 78.2 مليار درهم.

شكلت قيمة معاملات العقارات الجاهزة 68% من إجمالي قيمة معاملات السوق، بزيادة 8 نقاط مئوية عن الربع الأول من عام 2023.

سجلت معاملات العقارات على الخريطة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 4%، لتصل إلى 16600 معاملة.

شكلت معاملات العقارات على الخريطة 46% من إجمالي معاملات السوق، بانخفاض 6 نقاط مئوية عن الربع الأول من عام 2023.

ارتفعت قيمة معاملات العقارات على الخريطة بنسبة 5%، لتصل إلى 37.4 مليار درهم.

شكلت قيمة معاملات العقارات على الخريطة 32% من إجمالي قيمة معاملات السوق، بانخفاض 8 نقاط مئوية عن الربع الأول من عام 2023.

أبوظبي

انخفضت معاملات العقارات الجاهزة بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، لتصل إلى 814 معاملة.

شكلت معاملات العقارات الجاهزة 38% من إجمالي معاملات السوق، بانخفاض 9 نقاط مئوية عن الربع الأول من عام 2023.

انخفضت قيمة معاملات العقارات الجاهزة بنسبة 20%، لتصل إلى 1.74 مليار درهم.

شكلت قيمة معاملات العقارات الجاهزة 29% من إجمالي قيمة معاملات السوق، بانخفاض 3 نقاط مئوية عن الربع الأول من عام 2023.

انخفضت معاملات العقارات على الخريطة بنسبة 20%، لتصل إلى 1331 معاملة.

شكلت معاملات العقارات على الخريطة 62% من إجمالي معاملات السوق، بزيادة 9 نقاط مئوية عن الربع الأول من عام 2023.

انخفضت قيمة معاملات العقارات على الخريطة بنسبة 20%، لتصل إلى 4.28 مليار درهم.

شكلت قيمة معاملات العقارات على الخريطة 71% من إجمالي قيمة معاملات السوق، دون تغيير عن الربع الأول من عام 2023.