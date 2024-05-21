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“الوطنية للإسكان السعودية”: قيمة تعاملات منصة “مواد” تصل إلى 2 مليار ريال

شراكة سعودية صينية بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال، لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية لتحسين جودة المشاريع، تسهم في خلق حوالي 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

فريق التحرير by فريق التحرير

كشف محمد البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، خلال افتتاح منتدى سلاسل الإمداد العقاري 2024، في العاصمة الرياض؛ عن قيمة تعاملات منصة “مواد” قد بلغت 2 مليار ريال منذ إطلاقها.

وأوضح أن الشركة تلعب دورًا إستراتيجيًا في تحقيق أهداف برنامج الإسكان من خلال تقديم حلول نوعية واستباقية لتأمين سلاسل الإمداد ودعم المحتوى المحلي.

وأشار البطي إلى أن منصة “مواد” تضمنت 140 اتفاقية مع أكثر من 90 مصنعًا وموردًا محليًا، مما ساعد في تحقيق وفورات للمطورين والمقاولين تجاوزت 20%. كما حققت الشركة نسبة استفادة من المحتوى المحلي تصل إلى 54% في مشاريعها، وتعاقدت مع أكثر من 2000 منشأة محلية من خلال برنامج “ركائز” الذي أطلق مطلع هذا العام.

وأضاف، أن الشراكة مع مجموعة سيتيك الصينية، بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال، تهدف إلى إنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية لتحسين جودة المشاريع وتعزيز الإنتاج المحلي. هذه الشراكة من المتوقع أن تخلق حوالي 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع العقاري بقيمة تصل إلى 33 مليار ريال.

كما أنهت “الوطنية للإسكان” عدة اتفاقيات مع مصانع صينية ومحلية للانضمام إلى المدينة الصناعية والمناطق اللوجستية لمواد البناء في الرياض، مما يعزز تأمين سلاسل الإمداد وجودة المشاريع وسرعة إنجازها. تخلل المنتدى جلسات حوارية لمناقشة أحدث التطورات في مجال التطوير العقاري وتسليط الضوء على إسهامات المدن الصناعية في تعزيز الكفاءة والقيمة المضافة للقطاع.

وشهد المنتدى الذي افتتحه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، بحضور عدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص، وممثلين عن شركات محلية ودولية، توقيع 77 اتفاقية، منها 6 مذكرات تفاهم و20 اتفاقية للشركات الراغبة في الاستثمار في المناطق الصناعية، بالإضافة إلى 23 اتفاقية للشراء المفتوح للمطورين والمقاولين عبر منصة “مواد”.

كما تم إتمام 28 صفقة عبر المنصة لشراء مواد البناء من المناطق الصناعية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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