المغتربون والأثرياء يقودون النمو في سوق العقارات الإماراتي

من المتوقع أن يستمر سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة في النمو خلال النصف الأول من عام 2024، وإن كان بمعدل أبطأ قليلاً مما كان عليه في عام 2023، وذلك على خلفية زيادة الطلب من المغتربين والأفراد ذوي الثروات العالية جدًا.

توقعات نمو سوق العقارات الإماراتي

وقال تقرير عقاري أصدره المركز المالي الكويتي “المركز” إن سوق الإيجار في الإمارات سيظل مستقرًا خلال النصف الأول من العام.

كما يتوقع معظم المحللين أن تستمر أسعار العقارات في النمو هذا العام في الإمارات، لا سيما في دبي.

وتتوقع شركة الخدمات العقارية “كوشمان آند ويكفيلد”، أن ترتفع أسعار العقارات في بنسبة تصل إلى 12٪ على أساس سنوي في دبي، في حين تتوقع شركة ستاندرد آند بورز جلوبال قفزة بنسبة تتراوح بين 5 و7 %.

الصينيون يدفعون النمو

يتجه المستثمرون الصينيون إلى قطاع العقارات الفاخرة في دبي، وسط ضغوط على سوق العقارات في بلادهم، وتخفيف قيود السفر، حسبما ذكر التقرير.

وفي النصف الأول من عام 2023، شكلت الاستثمارات الصينية 7% من إجمالي مبيعات إعمار العقارية، وتضاعفت بنسبة تتراوح بين 3و4% خلال نفس الفترة من العام السابق.

الطلب على المساحات المكتبية

ويضيف التقرير، أن الطلب على المساحات المكتبية المحدودة يمكن أن يؤدي إلى نمو الأسعار في السوق في كل من دبي، وأبو ظبي.

وفي الربع الثالث من عام 2023، ارتفع متوسط معدل الإشغال في قطاع المكاتب في دبي إلى 92.4%.

وقال التقرير، إنه من المتوقع أن يجذب قطاع التجزئة المزيد من أصحاب العقارات، الذين أصبحوا أكثر انتقائية في اختيار المستأجرين، مع استمرار الطلب على “الأصول عالية الجودة”.

أسباب نمو سوق العقارات

ومن المتوقع أن تشهد دبي المزيد من النمو مع بدء مراكز التسوق في تقديم المزيد من وسائل الراحة، في حين سيكون النمو في أبوظبي مدفوعًا بزيادة النشاط السياحي.

ومن المتوقع أيضًا أن يستمر قطاع الضيافة في النمو، حيث يتوقع التقرير توفير 6 آلاف غرفة إضافية في دبي، و200 غرفة في أبوظبي بحلول نهاية العام، وذلك بسبب بداية موسم الشتاء والمزيد من الأحداث القادمة.