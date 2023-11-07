تدشين المنصة الرقمية للسجل العقاري السعودي

دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، “المنصة الرقمية للسجل العقاري“.

وتتضمن عدة خدمات رقمية، في مقدمتها خدمات تسجيل الرهن، وخدمات تسجيل الحقوق والالتزامات على العقار وغيرها من الخدمات النوعية التي ستقدم لأول مرة في جهة مرجعية واحدة.



جاء ذلك خلال مشاركة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” في مؤتمر “بروبتك السعودية”، الذي تستضيفه الرياض حالياً، بهدف رفع مستوى المعرفة في مجال التقنية العقارية في السوق السعودية، وتعزيز الاستثمار في المملكة.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ”السجل العقاري” محمد السليمان، إن منصة السجل العقاري تغطي جميع الخدمات ذات العلاقة بالعقارات، والتي تشمل تغيير الملكية والبيع، بالإضافة إلى خدمات إدارة العقار كالفرز أو الدمج، وكذلك خدمات إدارة الحقوق، كالمنفعة أو الرهن أو الوقف، وخدمات إدارة التصحيح والتي تشمل تصحيح البيانات الكتابية أو تعديلها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية .



وأوضح السليمان أن المنصة انطلقت منذ فترة للبدء التجريبي واليوم تم تدشينها بشكل رسمي لتكون بمثابة محور مركزي لكل التعاملات العقارية، حيث ستوفر بيئة آمنة وموثوقة لإتمام كل الصفقات العقارية بكل سهولة ويسر، كما توفر المنصة وصولاً سريعاً وفعالاً إلى المعلومات الرئيسية المتعلقة بالعقارات والتعاملات، مما يعزز المنظومة العقارية بأفضل الحلول الرقمية ومن خلال بنك بيانات رقمي لتمكين المستثمرين والملاك والوسطاء والمطورين العقاريين.