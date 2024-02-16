المنازل الفاخرة في لندن تسجل أكبر تراجع في 5 سنوات

شهد سوق المنازل الفاخرة في لندن بداية عام سيئة، حيث انخفضت أسعار العقارات في المناطق الرئيسية في لندن، والتي تم تحديدها على أنها 34 حياً حصرياً بما في ذلك بلجرافيا ومايفير وكينسينغتون، بنسبة 7.1% في كانون الثاني / يناير الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

ويعتبر الانخفاض الأكبر منذ ما يقرب من خمس سنوات، وفقاً للبيانات التي جمعها موقع LonRes. وفي الوقت نفسه، تراجعت المبيعات بنسبة 16% حيث أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الطلب وتدفق المزيد من العرض إلى السوق.

وانخفضت مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه إسترليني (6.3 مليون دولار) في يناير بنسبة 17% عن العام الماضي، وفقاً لموقع LonRes.

ويواجه سوق الإسكان في المملكة المتحدة صعوبات في ظل ارتفاع معدلات الرهن العقاري وأزمة تكلفة المعيشة مما أضر بالقوة الشرائية. ولم تكن المنازل الفاخرة محصنة، حيث ينتظر المشترون في المملكة المتحدة تخفيضات أسعار الفائدة ونتائج الانتخابات العامة في وقت لاحق من هذا العام لاتخاذ خطوة. حتى أن بعض سكان لندن الأثرياء اختاروا الإيجار بدلاً من الشراء في العام الماضي.

وكانت الأسعار في المناطق الرئيسية في لندن ثابتة تقريباً خلال العقد الماضي، وفقاً لموقع LonRes، نتيجة لخسارة المدينة بعض قدرتها التنافسية كمركز مالي عالمي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والسباق الذي يحركه الوباء على المساحة في الضواحي.

وتتنافس العقارات الفاخرة في لندن مع الفلل في جنوب فرنسا وشقق البنتهاوس في دبي ونيويورك، مما يفرض ضغوطا هبوطية على الأسعار.