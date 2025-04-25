المبيعات العقارية في أبوظبي تقفز 34.5% إلى 25.3 مليار درهم خلال الربع الأول من العام

سجلت إمارة أبوظبي نموًا ملحوظًا في حجم التصرفات العقارية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه التصرفات نحو 25.3 مليار درهم موزعة على 6,896 معاملة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 التي بلغت خلالها التصرفات 18.82 مليار درهم عبر 5,773 معاملة، بحسب بيان صادر عن مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل.

نمو في معاملات البيع والرهونات

وبالنسبة لمعاملات البيع والشراء فقد شهدت زيادة ملحوظة، حيث سجلت قيمتها نحو 15.51 مليار درهم عبر 3,819 معاملة، بارتفاع نسبته 26.7% من حيث القيمة، و11% من حيث عدد المعاملات مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

أما الرهون العقارية فقد سجلت نموًا قويًا لتصل إلى 9.8 مليار درهم موزعة على 3,077 معاملة، محققة زيادة بنسبة 49% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

المناطق الأعلى تداولًا

تصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق من حيث إجمالي قيمة التصرفات العقارية، مسجلة 5.6 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بقيمة 3.6 مليار درهم، ثم مدينة محمد بن زايد بـ2.1 مليار درهم. كما تجاوزت قيمة التصرفات في كل من جزيرة الريم وجزيرة الحديريات حاجز المليار درهم لكل منهما.

استمرار الزخم في الاستثمار الأجنبي

أظهر التقرير تواصلاً في نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق العقارات، حيث تم تسجيل 384 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.582 مليار درهم، نفذها مستثمرون من 68 جنسية، مقارنة بـ58 جنسية خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تنامي الثقة في سوق أبوظبي العقاري والدور الفاعل للسياسات التنظيمية في تعزيز جاذبيته على المستويين المحلي والدولي.

متانة السوق

أكد المهندس راشد العميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري، أن نتائج الربع الأول تعكس متانة واستدامة السوق العقاري في الإمارة، مشيرًا إلى أن المركز يواصل جهوده لتطوير منظومة عقارية تنافسية قائمة على التحول الرقمي وتوفير البيانات الموثوقة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وقال العميرة: “النمو الملحوظ في التصرفات العقارية والاستثمارات الأجنبية يعكس فاعلية السياسات التنظيمية المعتمدة، ويعزز من ثقة المستثمرين في سوق أبوظبي العقاري كمركز إقليمي ودولي واعد.”

كما أضاف: “نحن مستمرون في تطوير الأطر التشريعية والرقمية وتعزيز الشفافية، بما يسهم في ترسيخ بيئة عقارية أكثر مرونة واستدامة، تتماشى مع الرؤية المستقبلية للإمارة.”