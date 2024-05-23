الكشف عن مشروع جديد على الواجهة البحرية بقيمة ٣ مليار درهم اماراتي في منطقة الخليج التجاري

كشفت شركة بن غاطي للتطوير العقارية عن إطلاق مشروع “وان باي بن غاطي”، وسيتم الكشف عن تفاصيله الفريدة يوم ٢٧ مايو ٢٠٢٤ في نادي يخوت بولغري، جميرا.

تقول الشركة في بيان صحفي أن المشروع يستوحي تصميمه من التناغم بين مجموعة من العناصر المتنوعة، وتبرز روعته في واجهة خلابة تأسر الأنظار. ويتميز المشروع الضخم بموقعه المميز على الواجهة البحرية في منطقة الخليج التجاري في دبي، حيث يوفر وصولاً سهلاً إلى وسط المدينة، وإطلالات خلابة على برج خليفة الشهير وقناة دبي المائية.

ويضيف البيان أن المشروع يوفر تجربة حضرية فريدة من نوعها، حيث يقع بالقرب من مجموعة من المشاريع السكنية التابعة للعلامات التجارية الفاخرة والتي نفذتها شركة بن غاطي، بما في ذلك بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي، ومشروع مرسيدس بنز بليسز- بن غاطي، وبرج بن غاطي جاكوب اند كو ريزيدنسز. وتتألق هذه المشاريع السكنية الرائدة بالتعاون المتميز بين بن غاطي وأبرز العلامات التجارية عالمياً.

يجسد المشروع هوية معمارية فريدة من نوعها ليقدم تجربة حضرية حصرية من خلال وسائل الراحة الفاخرة التي يوفرها لضيوفه. ويضم المشروع مجموعة من أحواض السباحة المخصصة للكبار والأطفال، إلى جانب مرافق رياضية متنوعة، بما في ذلك مرافق كرة السلة والتجديف والتنس وكرة قدم الشوارع. كما يحتضن عدداً من مرافق تجديد النشاط مثل الجاكوزي والساونا وغرفة البخار، ونادٍ صحي مجهز بأحدث المعدات، بالإضافة إلى مرافق خارجية مثل أماكن الجلوس المكشوفة وممرٍ للجري ومنصة مشاهدة. ويقدم المشروع تجربة فاخرة وفريدة للسكان من خلال الجمع بين التصميم الاستثنائي والمساحات المميزة.

محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي القابضة، يلفت بالقول: “يسرنا إطلاق مشروعنا الجديد ون باي بن غاطي، الذي يؤكد التزامنا الدائم بتقديم تجربة متميزة وفريدة من نوعها لعملائنا في جميع المشاريع. ويوفر المشروع نمط حياة غير مسبوق، ويتميز بموقعه الفريد وتصميمه الاستثنائي، مما يعكس مفهوم الإبداع في التصميم المعماري”.