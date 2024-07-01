فريق التحرير by فريق التحرير

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الكشف عن برج ترامب في جدة بعد الإعلان عن منتجع ترامب في سلطنة عمان

مشروع برج جديد في مدينة جدة باسم “برج ترامب جدة”. باتفاق بين”دار جلوبال”، وهي الذراع الدولية لشركة دار الأركان السعودية للتطوير العقاري ومؤسسة ترامب

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن اليوم عن اتفاقية مع “مؤسسة ترامب” لإطلاق مشروع برج جديد في مدينة جدة بمسمى “برج ترامب جدة”. وذكرت شركة “دار جلوبال”، وهي الذراع الدولية لشركة دار الأركان السعودية للتطوير العقاري، إن هذا التعاون يهدف إلى جذب المستثمرين والسياح الدوليين، إلى سوق العقارات الفاخرة في السعودية.

يعد المشروع الجديد أول حضور لشركة “دار جلوبال العقارية” في جدة بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد إعلان مؤسسة ترامب عن بناء منتجع وفندق ترامب إنترناشيونال في سلطنة عمان والذي يقع داخل مجتمع AIDA المغلق الحصري ووجهة الجولف، ويضم فندقًا عالميًا وأجنحة فخمة ومساكن فخمة وملاعب جولف حديثة وناديًا للأعضاء فقط ونادي Cliff Night Club، وكلها تعد بمعايير لا مثيل لها من الأناقة والرقي.

يذكر أن “دار جلوبال” هي شركة تطوير عقاري تركز بشكل أساسي على بناء منازل العطلات الفاخرة في بعضٍ من أكثر المواقع المرغوبة عبر أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...