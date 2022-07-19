الكابلات السعودية تتوقع ربحاً بـ 5,5 مليون ريال من بيع فيلا في تركيا

أعلنت شركة الكابلات السعودية اليوم في إفصاح لدى “تداول السعودية” أنها تتوقع تحقيق ربح مقداره 5.5 مليون ريال جراء قيام إحدى شركاتها التابعة وهي “غوزو جايريمينكول أنونيم شيركاتي” ببيع فيلا سكنية في تركيا بقيمة 40.9 مليون ريال، مع العلم أن القيمة الدفترية للفيلا تبلغ 35.4 مليون ريال.

وذكرت الشركة أنها تهدف من وراء الصفقة إلى توفير سيولة من بيع أصول غير مرتبطة مباشرة بعمل الشركة الأساسي. وسوف توجه عائدات الصفقة مباشرة لتحسين رأس المال العامل.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت في 30 يونيو الماضي عن الموافقة على طلب شركة الكابلات السعودية تخفيض رأس مال الشركة من 262.31 مليون ريال إلى 66.73 مليون ريال. وأوضحت الهيئة أنه سيتم كذلك تخفيض عدد أسهم الشركة من 26.23 مليون سهم إلى 6.67 مليون سهم .