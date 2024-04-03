الآن يمكن لأصحاب العقارات في 5 أحياء بالرياض تسجيل أصولهم

طالبت الهيئة العامة للعقار السعودية، من مالكي حوالي 25.7 ألف عقار في 5 أحياء بالعاصمة الرياض (الهدا، وجزء من سدرة، وجزء من الشعلة، وجزء من الفرسان، والنخبة)، بتسجيل عقاراتهم في السجل العقاري (RER)، بحسب بيان.

هذا الإصدار هو الأحدث في طرح REGA للسجل الوطني، ضمن المرحلة الرابعة من عملية التسجيل العقاري.

فتح باب تسجيل العقارات في الرياض حتي يوليو

وتم فتح باب تسجيل العقارات، يوم الأحد 31 مارس، وسيستمر حتى يوم الثلاثاء 4 يوليو.

وتهدف الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “RER ” إلى إنشاء سجل عقاري في جميع أنحاء المملكة لتسهيل على الأفراد، والشركات معرفة من لديه سند ملكية واضح للعقار عند الشراء أو البيع.

ودعت الهيئة أصحاب العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من سند الملكية والتأكد من المتطلبات (سند إلكتروني محدث صادر من وزارة العدل، البيانات الكاملة، ومدى استيفاء شروط الملكية).

علاوة على ذلك، تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العقاري (السجل العقاري – RER) مسؤولية إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الجيومكانية والتقنيات الحديثة من خلال منصة رقمية متكاملة تعزز الشفافية، والثقة في الخدمات العقارية وبيانات.

محتويات سند تسجيل العقارات الجديد

كما سيتضمن سند تسجيل العقار الجديد بيانات العقار، وأوصافه، وحالته وحقوقه، والتزاماته، وجميع التصرفات العقارية المتعلقة بالمعلومات الجيومكانية من خلال المسوحات الطبوغرافية والإحداثيات الجغرافية للعقار.

وسيكون بمثابة الأساس لتسجيل الممتلكات، وحقوق الملكية ذات الصلة والمساهمة في استدامة وتعزيز القطاع العقاري وإمكاناته الرئيسية.

والجدير بالذكر أنه اعتباراً من تاريخ التسجيل المحدد، سيتم إصدار “رقم عقار” وسند تسجيل عقاري لكل وحدة عقارية مسجلة.