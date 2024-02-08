عدوى “اضطرابات العقارات” في بنوك أمريكا تنتقل إلى أوروبا

انتقلت الاضطرابات في سوق العقارات التجارية في الولايات المتحدة، والتي ضربت بالفعل البنوك في نيويورك واليابان، إلى أوروبا هذا الأسبوع.

وأثار انتقال أول الاضطرابات في سوق العقارات التجارية من أمريكا، إلى أوروبا، مخاوف من انتشار العدوى على نطاق أوسع.

الضحية الأخيرة بسبب ضعف سوق العقارات

وكان الضحية الأخيرة هو مصرف “دويتشه بفاندبريف بنك” الألماني، والذي يعرف تجاريا باسم “PBB”، الذي شهد انخفاض سنداته بسبب القلق بشأن تعرضه لسوق “CRE” في الولايات المتحدة.

ورد البنك بإصدار بيان غير مقرر يوم الأربعاء قال فيه إنه زاد المخصصات بسبب “الضعف المستمر في أسواق العقارات”.

ووصف البيان الاضطرابات الحالية بأنها “أكبر أزمة عقارية منذ الأزمة المالية”.

وحاليا يقوم المقرضون باتخاذ مخصصات متزايدة للديون الممنوحة لأصحاب العقارات والمطورين، حيث بدأت القروض في التدهور بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تآكل قيمة المباني في جميع أنحاء العالم.

خسائر العقارات التجارية

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الثلاثاء إن الخسائر في العقارات التجارية تشكل مصدر قلق من شأنه أن يضع ضغطًا على المالكين، لكنها أضافت أنها تعتقد أن المشكلة يمكن التحكم فيها.

بالنسبة للمكاتب في الولايات المتحدة، حيث كانت العودة إلى العمل بعد الوباء أبطأ وأقل أهمية، كان تدمير القيمة سيئا بشكل خاص.

ويتوقع البعض أن التأثير الكامل قد لا يتم تسعيره بالكامل بعد، وقال محللون في جرين ستريت إنه قد تكون هناك حاجة إلى شطب إضافي لما يصل إلى 15% هذا العام.

وكتب المحللون في مذكرة: “لا تزال قيم التقييم مرتفعة للغاية”.

بنوك ألمانيا الأكثر تضررا

وكان الانخفاض في سندات المقرضين الألمان هو الأحدث في سلسلة من الإشارات التحذيرية، وتم تحويل بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب إلى خردة من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين بعد ظهور مشاكل عقارية، في حين سجل بنك أوزورا الياباني أول خسارة له منذ 15 سنة بسبب مخصصات القروض المقدمة للعقارات التجارية الأمريكية.

“إنها ليست مشكلة بالنسبة لبنوك أمريكا وأوروبا الكبرى، لكن بنوك ألمانيا الأصغر حجمًا التي تركز على العقارات ستشعر ببعض الألم”، وفق تصريحات نقلتها بلومبرغ عن استراتيجي الائتمان في رابوبانك، بول فان دير فيستويزن.

وتابع “في الوقت الحالي، تعد مسألة الربحية أكثر من كونها مشكلة ملاءة مالية بالنسبة لهم.. لديهم ما يكفي من رأس المال، وهم أقل تعرضا لخطر تهافت الودائع على عكس بنوك التجزئة البحتة”.

وفي نتائجه الأسبوع الماضي، سجل دويتشه بنك أيه جي مخصصات للخسائر في العقارات التجارية الأمريكية التي كانت أكبر بأربع مرات عما كانت عليه في العام السابق.

وحذر من أن إعادة التمويل تشكل أكبر خطر على القطاع المتعثر حيث تعاني قيمة الأصول، وفق بلومبرغ.

آثار الأزمة العقارية في أمريكا تمتد لأوروبا

وفي أماكن أخرى في أوروبا، قالت مجموعة جوليوس باير السويسرية إنها ستقوم بشطب قروض ضخمة لشركة سيجنا العقارية المفلسة. على الرغم من أنها كانت مشكلة محددة، إلا أنها تضاف إلى المخاوف الأوسع حول مدى انتشار الأمور.

والثلاثاء، أجرى مورجان ستانلي مكالمة هاتفية مع العملاء للتوصية ببيع سندات Deutsche PBB الممتازة.

وانخفضت الأوراق المالية المستحقة في عام 2027 بأكثر من 5 سنتات بعد ذلك إلى 97 سنتًا، وفقًا لبيانات CBBT التي جمعتها بلومبرغ.

وفي الوقت نفسه، انخفضت أوراق البنك AT1 بما يصل إلى 15 سنتا إلى 26 بين الثلاثاء، والأربعاء.

وانتشرت المخاوف بشأن PBB إلى البنوك الأخرى، فقد فقدت سندات Aareal Bank AG حوالي 10 نقاط في اليومين الماضيين، ويتم تداولها الآن بسعر 76 سنتًا على اليورو.

وانخفضت أسهم دويتشه بنك بنحو 3.7٪. وانخفضت أسهم فرانكفورت وCommerzbank AG بنسبة 3.2%، وكلاهما كان أداؤهما أقل من مؤشر يورو بنك ستوكس.

تحذيرات البنك المركزي الألماني

وحذر البنك المركزي الألماني العام الماضي من المخاطر المحيطة بالعقارات التجارية، قائلا إنه قد تكون هناك “تعديلات كبيرة” تؤدي إلى ارتفاع حالات التخلف عن السداد، وخسائر الائتمان.

وقال البنك المركزي الألماني: “إن حجم القروض المستحقة التي يمنحها النظام المصرفي الألماني لسوق العقارات التجارية الأمريكية صغير نسبيًا، ولكنه يتركز نسبيًا في البنوك الفردية”.

كما شعرت البنوك الإقليمية في ألمانيا بالألم الناجم عن تعرضها لأزمة العقارات التجارية، وفي النصف الأول من عام 2023، سجلت البنوك الحكومية الكبرى – نورد إل بي، هيلابا، وبايرن إل بي، وإل بي بي دبليو – مخصصات تصل لنحو 400 مليون يورو.

وإذا انتشرت خسائر لجنة المساواة العرقية إلى أوروبا من خلال بنوك ألمانية أصغر حجما، فسيكون لذلك صدى للأزمة المالية العالمية في عام 2008. في ذلك الوقت، كانت البنوك الإقليمية هي التي تعرضت للمتاعب، عندما أدى تعرضها لقروض الرهن العقاري الثانوي في الولايات المتحدة إلى شطب أصول بقيمة مليارات اليورو.

قال رئيس استراتيجيات أسواق رأس المال في شركة تيكيهاو كابيتال، رافائيل ثوين: ” نحن ندرك أن هناك المزيد من الألم قادم في العقارات التجارية.. عليك أن تكون حذرا لأنك لا تعرف بالضبط أين هو القاع”.