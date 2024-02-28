العقارات الفاخرة تُخالف اتجاه هبوط الأسعار

شهد عام 2023 ظاهرة اقتصادية مثيرة للاهتمام، حيث خالفت العقارات السكنية الفاخرة اتجاه هبوط الأسعار، بينما واجهت العقارات التجارية تراجعًا كبيرًا.

وارتفعت أسعار العقارات الفاخرة بنسبة 3.1% على الرغم من التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والغموض الاقتصادي.

وعزت وكالة نايت فرانك، التي أصدرت تقريرًا حول هذا الموضوع، ونشرته وكالة “رويترز” هذا الارتفاع إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها أسواق مثل مانيلا ودبي، والتي عوضت التراجع في أسواق أخرى مثل نيويورك ولندن.

وتصدرت مانيلا قائمة 100 سوق تتابعها وكالة نايت فرانك، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 26%، تليها دبي وجزر البهاماس بنسبة 15% لكل منهما.

في المقابل، انخفضت أسعار العقارات الفاخرة في نيويورك ولندن بنسبة 2% في عام 2023، وهي الآن أقل بنسبة 8% و 17% عن أحدث ذروات وصلت لها على الترتيب.

ويُعزى هذا التراجع إلى عوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض، وانخفاض الطلب من المستثمرين الأجانب.

وعلى صعيد العقارات التجارية، واجهت هذه القطاع تراجعًا كبيرًا في عام 2023، حيث تسبب التوجه نحو العمل من المنزل في ارتفاع معدلات الشواغر وأثر ارتفاع تكاليف الاقتراض على قيمة المباني المخصصة للمكاتب والشركات.

وتراجع الاستثمار العقاري التجاري العالمي بنسبة 46% في عام 2023 ليصل إلى 698 مليار دولار بسبب انسحاب مستثمرين أمريكيين.

ومع ذلك، ظهرت بعض النقاط الإيجابية في هذا القطاع، حيث أصبح قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية القطاع الأكثر جذبا للاستثمار لأول مرة على الإطلاق، حيث فاز بحصة تقدر بربع إجمالي الاستثمارات العالمية بينما تقلصت حصة سوق المكاتب إلى 22% من 25% في عام 2022.

ويتطلع المستثمرون في قطاع العقارات الخاصة، وهم المشترون الأكثر نشاطًا في عام 2023، إلى زيادة عمليات الشراء التي سيقومون بها في عام 2024، حيث يسعون للاستفادة من حالة “التشوش” في السوق.