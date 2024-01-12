سوق العقارات الأكثر سخونة في العالم.. الآن يتجمد

الركود العميق الذي شهدته سوق العقارات الأكثر سخونة في العالم كان سبب في إحداث تحول كبير في استراتيجية أصحاب المنازل في هونغ كونغ.

ومع اقتراب الأسعار من أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات وانخفاض المبيعات إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، يختار العديد من المالكين تأجير عقارات لمرة ثانية وثالثة بدلا من بيعها، على أمل أن ينتهي الانكماش عندما تنخفض تكاليف الاقتراض ويتحسن الاقتصاد الصيني. وحتى الحكومة أوقفت مبيعات الأراضي السكنية للمرة الأولى منذ 14 عاماً بسبب ضعف الطلب.

وقالت وكالة “بلومبرغ” في تقرير إنه بالنسبة للعقارات الفاخرة، فإن العثور على مستأجر في وقت تقوم فيه الشركات العالمية والصينية على حد سواء بتقليص نفقاتها يمكن أن يمثل تحديًا. وفي حين ارتفعت الإيجارات على نطاق واسع من أدنى مستوياتها بسبب الوباء، إلا أنها لا تزال أقل من المستويات التي شهدتها قبل خمس سنوات.

يوجد أكثر من 20 عقارًا على الموقع الإلكتروني لوكالة العقارات الفاخرة Landscope مدرجة بسعر لا يقل عن 300 ألف دولار هونغ كونغ (38400 دولار أمريكي) شهريًا. من بينها بعض المنازل المرموقة وغير العادية.

تتطلع مجموعة سواير إلى تأجير منزل منعزل مساحته 5480 قدما مربعا على طريق بيك سيفيرن، بالقرب من المنازل الرسمية لكبار المسؤولين الحكوميين، على الرغم من حصولها على إذن لإعادة تطوير المبنى. تطلب Swire مبلغ 330 ألف دولار هونغ كونغ مقابل العقار التاريخي، الذي يضم خمس غرف نوم وحمام سباحة خاص ومدفأة تعمل.

أسعار العقارات في الصين

هناك عقار فريد آخر متاح في مكان قريب وهو Chu Wan، وهو منزل مساحته 4000 قدم مربع تقريبًا بالقرب من محطة Peak Tram. تم طرح منزل العائلة السابق لسمسار الأوراق المالية القوي “لي وو سينغ” في السوق بمبلغ 600 ألف دولار هونج كونج شهريًا من قبل أحفاده بعد وفاته في عام 2022، عن عمر يناهز 94 عامًا.

يمكن الوصول إلى هذا العقار المنعزل المكون من ثلاثة طوابق وأربع غرف نوم عبر طريق شديد الانحدار عبر طريق ماونت أوستن، ويحتوي على حديقة كبيرة وإطلالات على كل من ميناء فيكتوريا والجانب الجنوبي المكسو بالغابات من جزيرة هونغ كونغ.

تعتبر المنازل مثل “Chu Wan” اكتشافات “نادرة جدًا” في سوق الإيجار، حيث إنها غالبا ما يتم بناؤها للاستخدام الذاتي وعادةً ما تظل تحت ملكية شاغليها الأصليين، كما يقول مؤسس Landscope والرئيس التنفيذي كينغ شينغ كوه.

وكان حي بيك، الذي يعتبر لفترة طويلة الحي الأكثر تميزا في المدينة، هدفا مفضلا للمشترين الأثرياء في البر الرئيسي الصيني قبل التباطؤ الاقتصادي الذي أدى إلى خفض الطلب.

في عام 2015، دفع المؤسس المشارك لمجموعة علي بابا القابضة المحدودة، جاك ما، 192 مليون دولار لشراء منزل على طريق باركر.

وفي العام التالي، حطم قطب العقارات في البر الرئيسي تشين هونغتيان الأرقام القياسية في هونغ كونغ حيث أنفق 271 مليون دولار على منزل على طريق غوف هيل.

وفي هذه الأيام، يسير السوق في اتجاه واحد فقط، مثقلًا بطوفان من العقارات المتعثرة.

وقالت شركة “سافيلز” في تقرير صدر في نوفمبر الماضي، إن أسعار السلع الفاخرة الفاخرة في هونغ كونغ انخفضت بنسبة 25-30% في الأشهر الثمانية عشر الماضية، وقد تنخفض بنسبة 15-20% أخرى خلال الأشهر الـ12 المقبلة. تم الاستيلاء على منزل تشين، مثل العديد من المنازل الأخرى التي اشتراها أباطرة العقارات الصينيون، في العام الماضي من قبل أحد الدائنين بعد أن وقع في صعوبات مالية وسط تراجع سوق العقارات في الصين.

قال كوه من Landscope، وهو أحد وكلاء Chu Wan: “عملاء البر الرئيسي الذين كانوا المشترين الرئيسيين في العقد الماضي أصبحوا الآن منخفضين. وقد يرتفع السوق مرة أخرى فقط عندما يتعافى الاقتصاد في المنطقة”.

تعكس قصة تشو وان، التي تعني السحب الخارجة من الجبل، تطور هونغ كونغ المضطرب في كثير من الأحيان من ميناء تجاري استعماري إلى مركز مالي حديث.