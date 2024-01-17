العبار: سنعلن عن تصميم برج خور دبي قريباً

قال محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية، ونون، ورئيس مجلس إدارة إيجل هيلز، إن العمل انتهى بإعادة تصميم برج خور دبي (دبي كريك)، وسيتم إعلانها قريباً، وذلك خلال مشاركته في منتدى دبي لإدارة المشاريع في ندوة حول موضوع “العمارة المميزة في مدن المستقبل”.

ومن المقرر أن يبدأ العمل ببناء برج خور دبي خلال العام الجاري وفقاً لبيان سابق صادر عن إعمار.

وتحدث العبار عن التجربة الرائدة لإمارة دبي من ناحية مواجهة التحديات ووضع الخطط الاستراتيجية وصولاً إلى النتائج الملموسة والمتمثلة في السمعة العالمية والعوائد الاقتصادية.

وتطرق العبار إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المحتوى الإيجابي عن معالم العمارة.

وأكد أن العمارة في دبي تمتلك مقومات مهمه أبرزها الذوق الجيد باعتبار العمارة فن رائع بالإضافة لحرص الجميع على العمل بشغف لتوفير إدارة ناجحة للعمارة ومواصلة التقدم والتنمية.