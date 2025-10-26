. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inعقارات

الصندوق العقاري السعودي يُودع 1.061 مليار لمستفيدي الدعم السكني لأكتوبر

أودع صندوق التنمية العقارية 1.61 مليار في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان

أودع صندوق التنمية العقارية 1.061 مليار في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري

. .. by . ..
أود صندوق التنمية العقارية 1.61 مليار ريال لمستفيدي أكتوبر
صندوق التنمية العقارية السعودي

أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي، اليوم الأحد، عن إيداع مليارٍ وواحد وستين مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان وصندوق التنمية العقارية عن شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025م.

وأوضح الصندوق العقاري أن إجمالي دعم شهر أكتوبر خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، وذلك في إطار دعم وتحسين قدرة المستفيدين على تملُّك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأكد الصندوق على استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك، وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.

ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا