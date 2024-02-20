الشارقة.. التداولات العقارية تسجل 3.9 مليار درهم في يناير

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة إنجازاً بارزاً خلال شهر يناير 2024، حيث سجل نمواً ملحوظاً في حجم التداولات العقارية التي بلغت 3.9 مليار درهم، وذلك وفقاً لتقرير “حركة التداولات والرهونات العقارية” الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في الإمارة.

مقارنة بالأعوام السابقة:

يُمثل هذا الرقم ارتفاعاً بنسبة 95% مقارنة بشهر يناير من العام الماضي 2023، حيث بلغ حجم التداول النقدي خلاله 2 مليار درهم فقط. كما ارتفع عدد المعاملات المنفذة خلال شهر يناير 2024 بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل إلى 5,412 معاملة بينما لم يتجاوز عددها 2,999 معاملة في شهر يناير من العام الماضي.

عوامل النمو:

تعود هذه النتائج الإيجابية إلى العديد من العوامل، أهمها:

الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به إمارة الشارقة.

التنوع الاقتصادي والتسهيلات والحوافز التي تقدمها حكومة الشارقة للمستثمرين.

سوق عقاري ديناميكي يُقدم كل ما هو جديد في مجال الاستثمار العقاري.

النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها الإمارة.

تداولات يناير بالشارقة:

أظهر تقرير دائرة التسجيل العقاري أن مجموع المعاملات المنفذة خلال يناير الماضي وصل إلى 5,412 معاملة، موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة. وتضمنت هذه المعاملات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

وأوضح التقرير أيضاً أنّ منطقة مويلح التجارية تصدرت قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة، بينما تصدرت منطقة الصجعة الصناعية قائمة المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي.

النشاط في المناطق الأخرى:

شهدت كل من المدينة القاسمية وخورفكان وكلباء نشاطاً عقارياً ملحوظاً خلال شهر يناير، حيث تصدرت منطقة “الطريف 5” في مدينة كلباء قائمة أعلى منطقة من حيث حجم التداول.