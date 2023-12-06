2 مليار درهم قيمة تداولات عقارات الشارقة في أغسطس

حقق قطاع عقارات الشارقة نمواً مستمراً خلال أغسطس 2023، حيث بلغ حجم التداولات فيه 2 مليار درهم، وذلك من خلال 3,264 معاملة، وفقاً لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة.

وتوزعت هذه المعاملات على 105 مناطق موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة، وشملت أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

مويلح تتصدر أعلى عدد معاملات بيع في الشارقة

وتصدّر منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 168 معاملة، تلتها منطقة الخان بعدد 75 معاملة، ثم منطقة مزيرعة بـ 73 معاملة، ثم منطقة تلال بـ 61 معاملة بيع.

أما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 156.5 مليون درهم، تلتها منطقة الرقعة الحمراء بحجم تداول بلغ 76.5 مليون درهم، وحققت منطقة الصجعة الصناعية حجم تداول بلغ 56 مليون درهم، ثم منطقة تلال بـ 53.6 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى، تركز التداولات المنفذة على منطقتي المدينة القاسمية بـ 14 معاملة، والبليدة بـ 6 معاملات.

أما من حيث قيمة التداول، فقد شهدت منطقة البليدة تداولات وصلت قيمتها إلى 11.9 مليون درهم، تلتها منطقة المدينة القاسمية بحجم تداول وصل إلى 8.8 ملايين درهم.

وفي خورفكان، جاءت منطقة “حياوة 4” كأعلى منطقة تداولا بعدد 5 معاملات وصلت قيمتها إلى 2.6 مليون درهم. وفي مدينة كلباء، حققت منطقة “صناعية كلباء” أعلى عدد معاملات بيعا وذلك بـ6 معاملات، بينما جاءت منطقة “الساف” أعلى منطقة من حيث حجم التداول بقيمة بلغت 1.5 مليون درهم